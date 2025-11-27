ISI के लिए जासूसी कर रहे वकील रिजवान को आठ दिन की रिमांड पर भेजा, पंजाब से हवाला कारोबारी भी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नूंह। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी और आतंकी फंडिंग के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किए गए तावडू के गांव खरखड़ी निवासी वकील रिजवान को बुधवार देर शाम अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आठ दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

इसी मामले में पुलिस ने पंजाब के जालंधर थाना शाहकोट, मलेशियन पट्टी निवासी अजय अरोड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो हवाला के जरिए रिजवान को पैसे पहुंचाने और लेन-देन में सहयोग करने का आरोपी है। अजय अरोड़ा मिठाई का कारोबारी बताया जा रहा है और हवाला का काम भी करता था। वहीं समाचार लिखे जाने तक इस मामले में रिजवान का साथी वकील मुशर्रफ निवासी बैंसी अभी भी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस उससे गहनता से पूछताछ कर रही है।



पुलिस सूत्रों के अनुसार रिजवान के पंजाब नेशनल बैंक खाते में करोड़ों रुपये की हवाला राशि पाकिस्तानी हैंडलरों से आई थी, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पंजाब में देशविरोधी गतिविधियों और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने में होना था।

रिजवान बार-बार पंजाब के विभिन्न शहरों का दौरा करता था। उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने रिजवान के पास से एक लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किया है, जिनकी फोरेंसिक जांच की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में इनमें कई संदिग्ध चैट, डॉक्यूमेंट्स और संपर्क मिले हैं जो पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। यह जानकारी सामने आई है कि वकील रिजवान ने करीब 30-35 लाख रुपये साथी अजय अरोड़ा को दिए थे।