    ISI के लिए जासूसी कर रहे वकील रिजवान को आठ दिन की रिमांड पर भेजा, पंजाब से हवाला कारोबारी भी गिरफ्तार

    By Mohd Haroon Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:55 PM (IST)

    नूंह के वकील रिजवान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी और आतंकी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने उसे आठ दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में पंजाब के अजय अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया गया है, जो हवाला के जरिए रिजवान को पैसे पहुंचाने में शामिल था। पुलिस रिजवान के बैंक खाते में आए करोड़ों रुपये की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नूंह। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी और आतंकी फंडिंग के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किए गए तावडू के गांव खरखड़ी निवासी वकील रिजवान को बुधवार देर शाम अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आठ दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

    इसी मामले में पुलिस ने पंजाब के जालंधर थाना शाहकोट, मलेशियन पट्टी निवासी अजय अरोड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो हवाला के जरिए रिजवान को पैसे पहुंचाने और लेन-देन में सहयोग करने का आरोपी है।

    अजय अरोड़ा मिठाई का कारोबारी बताया जा रहा है और हवाला का काम भी करता था। वहीं समाचार लिखे जाने तक इस मामले में रिजवान का साथी वकील मुशर्रफ निवासी बैंसी अभी भी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस उससे गहनता से पूछताछ कर रही है।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार रिजवान के पंजाब नेशनल बैंक खाते में करोड़ों रुपये की हवाला राशि पाकिस्तानी हैंडलरों से आई थी, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पंजाब में देशविरोधी गतिविधियों और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने में होना था।

    रिजवान बार-बार पंजाब के विभिन्न शहरों का दौरा करता था। उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने रिजवान के पास से एक लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किया है, जिनकी फोरेंसिक जांच की जा रही है।

    प्रारंभिक जांच में इनमें कई संदिग्ध चैट, डॉक्यूमेंट्स और संपर्क मिले हैं जो पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। यह जानकारी सामने आई है कि वकील रिजवान ने करीब 30-35 लाख रुपये साथी अजय अरोड़ा को दिए थे।

    इसके बाद उस रकम को अजय अरोड़ा ने एक व्यवसायी को दे दिया, जो फिलहाल विदेश में बताया जा रहा है। बुधवार को नूंह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिजवान को गिरफ्तार किया था।

    इसके बाद पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त टीम ने जालंधर में दबिश देकर अजय अरोड़ा को पकड़ा। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

    खास बात यह है कि दोनों आरोपियों को रात्रि करीब ढाई बजे सीजेएम छवि गोयल की अदालत में पेश किया गया। नूंह कोर्ट के एक सरकारी वकील ने बताया कि आरोपियों का दस का रिमांड अभिमन्यु डीएसपी तावडू की तरफ से मांगा गया था, लेकिन आठ दिन का रिमांड दिया गया। अजय अरोड़ा से करीब 33-34 लाख रुपये की बरामदगी करनी है। पुलिस इस मामले में चुप्पी साधे हुए है।

