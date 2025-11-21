प्याज के गिरते हुए दाम से किसान हुए निराश, मुनाफा तो दूर लागत की भरपाई भी नहीं निकाल पा रहे

"एक तो प्याज की फसल में इस बार फंगस और जड़ गलने के रोग ने किसानों को रुलाया है रही सही कसर गिरते हुए दामों ने पूरी कर दी। किसानों की लागत की भी भरपाई नहीं हो पा रही है। प्रति एकड़ किसान का डेढ़ लाख रुपये का खर्च आता है।"

-हारून, किसान

"पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार प्याज की कीमत मिट्टी के बराबर हो गई हैं। किसानों के लिए लागत की भरपाई करना ही चुनौती बना हुआ है। पांच रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज की खरीद की जा रही है।"

-अब्दुल्ला, किसान

"इस बार पूरे देश में प्याज की बंपर पैदावार हुई है। इस वजह से भाव में गिरावट आई है। लेकिन सरकार ने किसानों के लिए भावंतर भरपाई की योजना शुरू की हुई है। जिसका फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा। जो प्याज की फसल को मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण कराते हैं।"

-रजाक अहमद, जिला बागवानी अधिकारी, नूंह