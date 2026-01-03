नूंह की मेधावी छात्राओं को मिलेगा ISRO भ्रमण का अवसर, बस करना होगा ये काम

जागरण संवाददाता, नूंह। मेवात डेवलपमेंट एजेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर अखिल पिलानी ने कहा कि नूंह जिले की होनहार छात्राओं को साइंस और स्पेस के फील्ड में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक खास पहल शुरू की जा रही है। इस पहल के तहत, जिले में 10वीं क्लास की परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) का एजुकेशनल टूर कराया जाएगा।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह टूर मेवात डेवलपमेंट एजेंसी (MDA) द्वारा ऑर्गनाइज़ किया जाएगा। प्लान के मुताबिक, जिले की टॉप 10 छात्राओं को, जिन्होंने 10वीं क्लास की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, ISRO ले जाया जाएगा। इसके लिए, स्टूडेंट्स को परीक्षा में कम से कम 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा नंबर लाने होंगे।

अखिल पिलानी ने कहा कि ऐसे एजुकेशनल टूर से स्टूडेंट्स को देश के प्रतिष्ठित साइंटिफिक संस्थानों के कामकाज को करीब से समझने का मौका मिलेगा। इससे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी, और वे भविष्य के लिए बड़े लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित होंगी।