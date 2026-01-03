Language
    नूंह की मेधावी छात्राओं को मिलेगा ISRO भ्रमण का अवसर, बस करना होगा ये काम

    By Mohd Haroon Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:22 PM (IST)

    नूंह के डिप्टी कमिश्नर अखिल पिलानी ने बताया कि मेवात डेवलपमेंट एजेंसी 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को इसरो का शैक्षिक भ्रमण कराएगी।

    मेवात डेवलपमेंट एजेंसी 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को इसरो का शैक्षिक भ्रमण कराएगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नूंह। मेवात डेवलपमेंट एजेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर अखिल पिलानी ने कहा कि नूंह जिले की होनहार छात्राओं को साइंस और स्पेस के फील्ड में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक खास पहल शुरू की जा रही है। इस पहल के तहत, जिले में 10वीं क्लास की परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) का एजुकेशनल टूर कराया जाएगा।

    डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह टूर मेवात डेवलपमेंट एजेंसी (MDA) द्वारा ऑर्गनाइज़ किया जाएगा। प्लान के मुताबिक, जिले की टॉप 10 छात्राओं को, जिन्होंने 10वीं क्लास की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, ISRO ले जाया जाएगा। इसके लिए, स्टूडेंट्स को परीक्षा में कम से कम 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा नंबर लाने होंगे।

    अखिल पिलानी ने कहा कि ऐसे एजुकेशनल टूर से स्टूडेंट्स को देश के प्रतिष्ठित साइंटिफिक संस्थानों के कामकाज को करीब से समझने का मौका मिलेगा। इससे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी, और वे भविष्य के लिए बड़े लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित होंगी।

    उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का मकसद शिक्षा के ज़रिए लड़कियों को सशक्त बनाना है। ISRO जैसे संस्थान का दौरा न सिर्फ स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें साइंटिफिक सोच विकसित करने में भी मदद करेगा।