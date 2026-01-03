नूंह के सेम प्रभावित गांवों को मिलेगी राहत, 42 नए पंप सेटों से दूर होगा जलभराव

मोहम्मद हारून, नूंह। आधे दर्जन गांवों के किसान, जो लंबे समय से खारेपन की समस्या से जूझ रहे थे, उन्हें आखिरकार खारी मिट्टी से राहत मिलेगी। प्रभावित जमीन से पानी निकालने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित पंप सेट (ट्यूबवेल) योजना का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार इस मकसद के लिए 6.29 करोड़ रुपये की लागत से 42 पंप सेट लगाने की तैयारी कर रही है।

जिले के सतपुतियाका, हुसैनपुर, रायपुर, बाबूपुर और आसपास के गांवों के खारेपन से प्रभावित इलाकों से पानी निकाला जाएगा। इस पानी को पाइप के ज़रिए चेंदनी नाले में डालने की योजना है। इसके अलावा, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 23 डीज़ल पंप सेट, 35 इलेक्ट्रिक सेट, 13 VT पंप सेट और पाइप दिए जाएंगे।

प्रशासन द्वारा भेजा गया प्रस्ताव मुख्यमंत्री की बैठक में मंज़ूर हो गया है। यह खारेपन से प्रभावित इलाकों के किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। बारिश के मौसम में खारेपन के कारण जलभराव से किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो गया था। पिछले दो सालों में औसत से ज़्यादा बारिश के कारण जिले के आधे दर्जन से ज़्यादा गांवों में खारेपन की समस्या और बढ़ गई है।

नतीजतन, किसान आर्थिक नुकसान झेल रहे थे क्योंकि वे अपनी खरीफ और रबी की फसलें नहीं बो पा रहे थे।

यह ध्यान देने योग्य है कि जिले के दर्जनों गांव कई सालों से खारेपन की समस्या के कारण खेती में भारी नुकसान झेल रहे हैं। खारेपन की समस्या नूंह सबडिवीजन के इंद्री ब्लॉक और सुडाका, कैराका, जयसिंहपुर, बाबूपुर, सतपुतियाका, गोहाना, उजीना, सांगेल, हुसैनपुर, रायपुरी और पुन्हाना ब्लॉक के कई गांवों में सबसे ज़्यादा गंभीर है।

पिछले दो सालों में औसत से ज्यादा बारिश के कारण इन गांवों में स्थिति और भी खराब हो गई थी। स्थिति ऐसी है कि कुछ गांवों में अभी तक रबी की बुवाई भी नहीं हो पाई है। हालांकि इंद्री ब्लॉक के कई गांवों में खारेपन से प्रभावित ज़मीन से पानी निकालने के लिए कुछ पंप सेट लगाए गए थे, लेकिन समस्या बनी रही। हालांकि, यह नाकाफी था, और समस्या अनसुलझी रही।

जिला प्रशासन ने पिछले हफ्ते बाढ़ और जलभराव से प्रभावित गांवों के लिए ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने की योजना भेजी थी। पिछले हफ़्ते, मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें ज़िले के कई प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई।

खरीदी जाने वाली चीजों की लिस्ट वस्तु का नाम मात्रा डीजल पंप सेट 23 इलेक्ट्रिक पंप सेट 35 VT पंप सेट 13 HD पाइप 646 इस योजना के तहत, फिरोजपुर झिरका में बारिश के पानी से बने रावली बांध पर पक्की सड़क के लिए 1.75 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है। इससे बारिश के मौसम में मिट्टी का कटाव रुकेगा। इसी योजना में, सौंध लिंक ड्रेन रूट पर पक्की सड़क के लिए 2.60 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है। इसके बनने से बारिश के मौसम में जलभराव से राहत मिलेगी।