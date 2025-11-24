नूंह में 31 हजार से ज्यादा काटे गए चालान, लाखों में वसूला जुर्माना; नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर

जागरण संवाददाता, नूंह। नूंह में जिला पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के दौरान कुल 31,681 चालान किए। इन चालानों से अब तक 13 लाख 89 हजार 500 रुपये से अधिक का जुर्माना नकद और यूपीआई के माध्यम से वसूल किया गया। सबसे ज्यादा चालान बिना हेलमेट, लेन उल्लंघन, गलत पार्किंग और एचएसआरपी के अभाव में काटे गए।

पुलिस के अनुसार, थाना ट्रैफिक केएमपी धुलावट में अगस्त माह में 6,183 चालान किए गए जबकि, सितंबर माह में 5,323 चालान इनमें 15 हजार रुपये नकद चालान भुगतान किया गया। अक्टूबर माह में 4,221 चालान किए गए। इनमें मुख्य उल्लंघन लेन ड्राइविंग, बिना हेलमेट, गलत पार्किंग, ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना पाया गया।

इसी प्रकार थाना ट्रैफिक मांडीखेड़ा में अगस्त से अक्टूबर 20,175 चालान किए गए। जिनमें स्पॉट पर 2126 चालान कर कुल 13,89,500 रुपये, जिसमें 11,58,500 रुपये बनकद सहित 2,31,000 यूपीआई भुगतान हुआ। कुल 236 वाहन जब्त किए गए, इनमें बिना हेलमेट 13,809, लेन उल्लंघन, एचएसआरपी के बिना, ट्रिपल राइडिंग, गलत साइड/पार्किंग, शराब पीकर वाहन चलाना आदि उल्लंघन करना मुख्य रूप से शामिल हैं।