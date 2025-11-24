नूंह में 31 हजार से ज्यादा काटे गए चालान, लाखों में वसूला जुर्माना; नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर
नूंह जिला पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अगस्त से अक्टूबर तक 31,681 चालान किए और 13 लाख 89 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला। यह जुर्माना नकद और यूपीआई के माध्यम से प्राप्त हुआ। सबसे अधिक चालान बिना हेलमेट, लेन उल्लंघन और गलत पार्किंग के लिए किए गए। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, नूंह। नूंह में जिला पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के दौरान कुल 31,681 चालान किए। इन चालानों से अब तक 13 लाख 89 हजार 500 रुपये से अधिक का जुर्माना नकद और यूपीआई के माध्यम से वसूल किया गया। सबसे ज्यादा चालान बिना हेलमेट, लेन उल्लंघन, गलत पार्किंग और एचएसआरपी के अभाव में काटे गए।
पुलिस के अनुसार, थाना ट्रैफिक केएमपी धुलावट में अगस्त माह में 6,183 चालान किए गए जबकि, सितंबर माह में 5,323 चालान इनमें 15 हजार रुपये नकद चालान भुगतान किया गया। अक्टूबर माह में 4,221 चालान किए गए। इनमें मुख्य उल्लंघन लेन ड्राइविंग, बिना हेलमेट, गलत पार्किंग, ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना पाया गया।
इसी प्रकार थाना ट्रैफिक मांडीखेड़ा में अगस्त से अक्टूबर 20,175 चालान किए गए। जिनमें स्पॉट पर 2126 चालान कर कुल 13,89,500 रुपये, जिसमें 11,58,500 रुपये बनकद सहित 2,31,000 यूपीआई भुगतान हुआ। कुल 236 वाहन जब्त किए गए, इनमें बिना हेलमेट 13,809, लेन उल्लंघन, एचएसआरपी के बिना, ट्रिपल राइडिंग, गलत साइड/पार्किंग, शराब पीकर वाहन चलाना आदि उल्लंघन करना मुख्य रूप से शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, अगस्त-सितंबर-अक्टूबर तक कुल 31,681 चालान किए गए, स्पाट पर 2126 चालान का भुगतान कराया गया। इस तरह 13,89,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया, इनमें 250 वाहन जब्त हुए।
पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि यातायात पुलिस ने सार्वजनिक मार्ग में अवरोध या खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ भी सख्ती दिखाई। इस दौरान कुल 16 एफआईआर विभिन्न थानों में दर्ज की गईं, जिनमें थाना रोजका मेव, सदर तावड़ू, मोहम्मदपुर अहीर, सदर फिरोजपुर झिरका, नगीना, सदर नूंह, सिटी तावड़ू शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि यातायात नियमों का पालन कराकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है। बिना हेलमेट, शराब पीकर वाहन चलाना, ओवरस्पीडिंग, मोबाइल का उपयोग करते हुए ड्राइविंग जैसी गंभीर गलतियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। आमजन से अपील की गई है कि यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें, ताकि खुद की और दूसरों की जान बचाई जा सके।
