    फरीदाबाद: 10 महीने में 6.20 लाख चालान फिर भी नहीं सुधरे ड्राइवर, हेलमेट-ओवरस्पीडिंग में सबसे ज्यादा कटौती

    By Parveen Kaushik Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:33 PM (IST)

    फरीदाबाद पुलिस ने इस साल 10 महीनों में 6 लाख से ज्यादा चालान काटे, फिर भी चालक ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं। बिना हेलमेट, ओवरस्पीडिंग और नशे में गाड़ी चलाने के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। यातायात नियमों का उल्लंघन सड़क हादसों का कारण बन रहा है।

    Hero Image

    फरीदाबाद पुलिस ने इस साल 10 महीनों में 6 लाख से ज्यादा चालान काटे, फिर भी चालक ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इस साल के पहले दस महीनों में ही 620,406 चालान काटे गए हैं ताकि ड्राइवरों को सुधरने के लिए प्रेरित किया जा सके। याद रहे, पुलिस भले ही कई चालान काट रही हो, लेकिन ड्राइवर बाज नहीं आ रहे हैं। नियमों के उल्लंघन की खबरें रोज आ रही हैं। एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे और उनकी सर्विस लेन पर गलत दिशा में गाड़ियां चलाई जा रही हैं।

    मोबाइल फोन पर बात करते हुए दोपहिया वाहन चलाए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर इतने चालान से भी ड्राइवर नहीं रुक रहे तो इससे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी सड़क हादसों में बढ़ोतरी का कारण बन रहा है। कई हादसे गलत दिशा में गाड़ी चलाने से जुड़े हैं।

    किस कैटेगरी में कितने चालान?

    पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, इस दौरान बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने वालों के 172,433 चालान काटे गए। ओवरस्पीडिंग के लिए 51,727 चालान, नशे में गाड़ी चलाने के लिए 6,959 चालान और ब्लैक फिल्म के लिए 11,351 चालान किए गए। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों से बार-बार ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

    थोड़ी सी सावधानी और नियमों का पालन न केवल आपकी सुरक्षा बल्कि दूसरों की सुरक्षा की भी गारंटी देता है। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन इंचार्ज अनोज कुमार ने कहा कि दोपहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है।

    शराब पीकर कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी की खिड़कियों पर ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल करने से बचें। अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 0129-2267201, 2225999 पर संपर्क करें।