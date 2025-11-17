Delhi Blast: नूंह की हिदायत कॉलोनी में बम स्क्वाड खोज रहा विस्फोटक, आतंकी डॉ. उमर की मकान मालकिन भी फरार

मोहम्मद हारून, नूंह। नूंह की हिदायत कॉलोनी में उस मकान पर दोबारा हलचल बढ़ गई है, जहां दिल्ली में लाल किला के पास कार में धमाका करने वाला आतंकी डॉ. उमर करीब 10 दिन तक ठहरा था। पुलिस को शक है कि उमर ने आसपास के घरों में या कमरे में विस्फोटक सामग्री छिपाई हो सकती है। इसी शक की पुष्टि के लिए सोमवार दोपहर बाद हरियाणा बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और पूरी कॉलोनी में गहन तलाशी अभियान चलाया।

सर्च ऑपरेशन के लिए दोपहर बाद पहुंचे विशेषज्ञ अधिकारियों की ओर से डॉ. उमर के ठहरने वाले कमरे की बारीकी से जांच की गई। आसपड़ोस के मकानों की गहन तलाशी ली गई। डॉग स्क्वाड की मदद से संभावित छिपे विस्फोटक की खोज की गई।

सूत्रों के अनुसार, जांच टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि आतंकी द्वारा कोई संदिग्ध सामान, हथियार या विस्फोटक आसपास की किसी सुरक्षित जगह पर तो नहीं छिपाया गया। कमरे के बाहर कई दिनों से तैनात थी पुलिस उमर के कमरे के बाहर पुलिस पिछले कई दिनों से चौकसी बढ़ाए हुए थी। बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर से पहले आतंकी उमर इस कमरे में लगभग 10 दिन तक रुका था, जिसके बाद उसके नेटवर्क और गतिविधियों की जांच और भी तेज कर दी गई है।