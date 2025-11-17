Delhi Blast: इलाज के नाम पर बिछा रहे थे आतंक का नेटवर्क! अब डॉ. मुजम्मिल के मरीजों को खोज रही पुलिस

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। आतंकी गतिविधियों का केंद्र बनी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के गांवों में मदद के बहाने आतंक का नेटवर्क खड़ा करने की योजना थी। इसके लिए तीनों आतंकी डाॅक्टर मिलकर काम कर रहे थे। गांवों में ऐसे मरीजों को खोजा जाता था, जिनको ऑपरेशन की जरूरत हो। या फिर वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी मदद करने के बहाने डाॅ. मुजम्मिल संपर्क करता था। फिर अल-फलाह के अस्पताल भी बुलाया जाता था।

सूत्रों के अनुसार तीनों डाॅक्टर ने इसके लिए वाॅट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ था। जिसमें छात्रों और अन्य डाॅक्टरों को भी जोड़ा गया था। अभी तक जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए जिन दो मस्जिदों के इमाम को उठाया था।

उनसे भी मुजम्मिल ने इलाज के बहाने ही अपनी निकटता बढ़ाई थी। सिरोही का इमाम भी आतंकी डाॅक्टर के संपर्क में इसी तरह से आया था। जिसके बाद उसके बेटे का ऑपरेशन कराने के साथ-साथ अन्य तरह की मदद भी की गई। फिर डाॅ. मुजम्मिल ने मस्जिद में आना जाना भी शुरू कर दिया।