Delhi Blast: इलाज के नाम पर बिछा रहे थे आतंक का नेटवर्क! अब डॉ. मुजम्मिल के मरीजों को खोज रही पुलिस
अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास आतंकी नेटवर्क बनाने की साजिश थी। डॉक्टर मुजम्मिल मरीजों को इलाज के बहाने बुलाता था और उनसे संपर्क बढ़ाता था। उसने एक वॉट्सएप ग्रुप भी बनाया था। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और आसपास के गांवों में सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
दीपक पांडेय, फरीदाबाद। आतंकी गतिविधियों का केंद्र बनी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के गांवों में मदद के बहाने आतंक का नेटवर्क खड़ा करने की योजना थी। इसके लिए तीनों आतंकी डाॅक्टर मिलकर काम कर रहे थे।
गांवों में ऐसे मरीजों को खोजा जाता था, जिनको ऑपरेशन की जरूरत हो। या फिर वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी मदद करने के बहाने डाॅ. मुजम्मिल संपर्क करता था। फिर अल-फलाह के अस्पताल भी बुलाया जाता था।
सूत्रों के अनुसार तीनों डाॅक्टर ने इसके लिए वाॅट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ था। जिसमें छात्रों और अन्य डाॅक्टरों को भी जोड़ा गया था। अभी तक जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए जिन दो मस्जिदों के इमाम को उठाया था।
उनसे भी मुजम्मिल ने इलाज के बहाने ही अपनी निकटता बढ़ाई थी। सिरोही का इमाम भी आतंकी डाॅक्टर के संपर्क में इसी तरह से आया था। जिसके बाद उसके बेटे का ऑपरेशन कराने के साथ-साथ अन्य तरह की मदद भी की गई। फिर डाॅ. मुजम्मिल ने मस्जिद में आना जाना भी शुरू कर दिया।
पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए थे डाॅक्टर और छात्र
सूत्रों के अनुसार डाॅ. मुजम्मिल के संपर्क में आने वाले डाॅक्टर और छात्र को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। यह वही डाॅक्टर थे, जो वाॅट्सएप ग्रुप में भी जुड़े थे। हालांकि पूछताछ के बाद डाॅक्टरों और छात्रों को छोड़ दिया गया था।
सूत्रों के अनुसार यूनिवर्सिटी में काम करने वाला स्थानीय स्टाफ भी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को डाॅ. मुजम्मिल से मिलवा देता था। जब स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जांच एजेंसियों ऐसे लोगों को खोज रही है, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों का डाॅ. मुजम्मिल के सहयोग से अस्पताल में इलाज कराया था।
यूनिवर्सिटी के आसपास पांच से अधिक मुस्लिम बहुल गांव हैं। इन सभी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा हैं। सरपंच की मदद से पुलिस इनके नेटवर्क को तलाशने का काम कर रही हैं।
