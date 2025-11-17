फरीदाबाद के 50 मस्जिदें रडार पर... मस्जिदों में आतंक के कनेक्शन की जांच में जुटी पुलिस; 800 पुलिस अधिकारी एक्टिव

प्रवीण कौशिक, फरीदाबाद। एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल के सामने आने और विभिन्न मस्जिदों के इमामों से आतंकियों के करीबी संबंधों का पता चलने के बाद, स्थानीय पुलिस को चिंता है कि ज़िले की अन्य मस्जिदों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या यहाँ भी आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है? इसलिए, पुलिस अब आतंक के स्रोत का पता लगाने के लिए विभिन्न मस्जिदों में गहन तलाशी ले रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पता चला है कि बाहरी लोग मस्जिदों में आकर अपने आकाओं के संदेश पहुँचाते थे। आतंकी ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय मददगारों की तलाश में थे। इसलिए उन्होंने आने वालों को निशाना बनाने के लिए मस्जिदों को चुना। शुरुआत में यह काम गुपचुप तरीके से किया जा रहा था, लेकिन अब आतंकी घटनाओं के बाद एक के बाद एक आतंकियों और मस्जिदों के बीच संबंध उजागर हो रहे हैं। इससे पुलिस सतर्क हो गई है।

50 से अधिक मस्जिदें रडार पर ज़िले में लगभग 300 मस्जिदें हैं। पुलिस ने मुस्लिम बहुल गाँवों और कॉलोनियों की लगभग 140 मस्जिदों पर छापेमारी की है, लेकिन इनमें से 50 से ज़्यादा मस्जिदें पुलिस के रडार पर हैं। इन सभी मस्जिदों के संचालकों और इमामों के साथ-साथ आसपास रहने वाले निवासियों से भी गहन पूछताछ की जा रही है। उन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि में शामिल न हों और तुरंत पुलिस को सूचना दें।

इन मस्जिदों पर शक अल फलाह विश्वविद्यालय एक मुस्लिम बहुल गाँव में स्थित है। इसके आस-पास के इलाके फतेहपुर तगा, जखोपुर, सिरोही और टिकरी खेड़ा भी मुस्लिम बहुल हैं। अकेले धौज में लगभग 30 मस्जिदें हैं, जिनमें फतेहपुर तगा में 12 और टिकरी खेड़ा, जखोपुर और सिरोही में 25 से ज़्यादा मस्जिदें हैं।

विश्वविद्यालय परिसर स्थित मस्जिद का इमाम इश्तियाक, आतंकवादी डॉ. मुज़म्मिल के सीधे संपर्क में था। मुज़म्मिल दिन में पाँच बार इस मस्जिद में नमाज़ अदा करने आता था और हर बार वह इमाम से काफी देर तक बातें करता था। मुज़म्मिल तीन साल से और उमर दो साल से इस मस्जिद में आ रहा था। मुज़म्मिल ने मस्जिद के इमाम के घर में विस्फोटक छिपाए थे। उसने धौज गाँव में एक अन्य मुस्लिम व्यक्ति से एक कमरा किराए पर लिया था, जहाँ उसने विस्फोटक रखे थे।

वह फतेहपुर तगा की मस्जिदों में भी अक्सर जाता था और युवाओं से खूब मिलता-जुलता था। परिणामस्वरूप, जाँच एजेंसी ने फतेहपुर तगा के एक इमाम को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सिरोही की एक मस्जिद के इमाम को भी शुक्रवार रात पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, क्योंकि उसके आतंकवादी डॉ. मुज़म्मिल से संबंध होने का संदेह है।

अन्य राज्यों से आने वाले लोग कई मस्जिदें भी शक के घेरे में उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू-कश्मीर सहित अन्य राज्यों से आने वाले लोग ज़िले की कई मस्जिदों में आते हैं और विशिष्ट संदेश देते हैं। उनकी बैठकें भी गुप्त होती हैं। इसलिए, मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने अस्थायी रूप से लोगों के मस्जिदों में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने सख्त चेतावनी जारी की है कि बाहरी लोगों का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

जांच में लगे हैं 800 पुलिस अधिकारी पुलिस ने अब आतंकवादी गतिविधियों की गहन जाँच शुरू कर दी है। 800 पुलिसकर्मी और अधिकारी जाँच कर रहे हैं। मस्जिदों के अलावा, मुस्लिम बहुल इलाकों में 1,700 किरायेदारों, 40 खाद-बीज की दुकानों और 100 पुरानी कारों के डीलरों की जाँच की गई है और 500 कश्मीरी निवासियों से पूछताछ की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए जिला मजिस्ट्रेट विक्रम सिंह ने आदेश दिया है कि अज्ञात व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा जाए। सभी संस्थानों को अपने परिसरों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। साइबर कैफ़े में आने-जाने वालों का रजिस्टर रखना चाहिए। कार डीलरों को पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री का पूरा विवरण दर्ज करना चाहिए।