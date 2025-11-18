आतंकी उमर को कमरा देने वाली महिला लापता, आसपास के घरों में डर का माहौल; पलायन कर रहे लोग
नूंह में लाल किला विस्फोट के आतंकी उमर को कमरा किराये पर देने वाली महिला अफसाना घटना के बाद से लापता है। पुलिस को शक है कि उसे आतंकी के बारे में सब पता था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आतंकी की गतिविधियों और महिला के गायब होने का पता चल सके। आसपास के घरों में डर का माहौल है और लोग पलायन कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, नूंह। दिल्ली लाल किला विस्फोट के आतंकी सरगना डॉ. उमर नूंह की हिदायत कॉलोनी के मकान के जिस कमरे में रुका था, उसकी मालिक अफसाना विस्फोट की घटना के दो दिन बाद से ही लापता है। उसी ने अपने रिश्तेदार अल-फलाह यूर्निवसिटी में लगे इलेक्ट्रीशियन शोयब के कहने पर ही उसे मकान का कमरा किराये पर दिया था। महिला के गायब होने पर शक दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है।
बताया गया है कि महिला को आतंकी उमर के बारे में सबकुछ पता था। पता चला है कि घटना के दो दिन बाद महिला मुंह पर कपड़ा रखकर अपने घर से रात के समय निकल गई थी। जिसे अब पुलिस की टीमें ढूंढ रही हैं। जानकारों का कहना है कि अगर वह मिले तो आतंकी के बारे में कई राज खुल जाएंगे।
वहीं, उसके पैतृक मायका गोलपुरी में भी परिजनों के फोन बंद आ रहें हैं। हालांकि, पुलिस ने उसके भाई रिजवान को तीन दिन पहले पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। लापता हुई महिला का पिता पूर्व फौजी भी एक वर्ष से एनडीपीएस के एक मामले में जेल में बंद है। शहीद का परिवार अक्सर गांव गोलपुरी में रहता है। उसके बाद से ही अफसाना ही मकान के कमरों का किराये पर लेन देन का काम करती थी। अब पुलिस की टीमें उसे तलाश कर रहीं हैं।
सीसीटीवी के डीवीआर से भी खुलेंगे राज
कई दिनों से जांच के लिए आ रही टीमों ने गुरुग्राम-अलवर मार्ग के सीसीटीवी और यहां पर गली के समीप नर्सिंग होम व एक अन्य दुकानों के सीसीटी कैमरों को खंगाला है। नर्सिंग होम के सीसीटीवी फुटेज में आतंकी उमर की सफेद आई-20 कार कैद तो हुई थी, लेकिन उसके नंबर साफ नहीं आ रहे थे। इसलिए नर्सिंग होम व आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को पुलिस की जांच टीम अपने साथ ले गई।
यह भी पढ़ें- Delhi Blast से पहले कैश में खरीदी थी ब्रेजा कार, डॉ. शाहीन-मुजम्मिल की 'मिठाई वाली' मुलाकात की फोटो सामने आई
डीवीआर की जांच के बाद आतंकी के आने-जाने की गतिविधियों व महिला के गायब होने की जानकारी भी इन डीवीआर से मिलने की पूरी उम्मीद है। 29 अक्टूबर से नौ नवंबर तक आतंकी उमर नूंह के एरिया में ही ज्यादा रहा था। 29 अक्टूबर को फिरोजपुर झिरका के एटीएम पर पैसे निकालने के लिए गया था। जिसकी गतिविधि कैमरे में कैद हो गई थी। इसलिए पुलिस जिले के प्रमुख स्थानों पर कैमरों को भी खंगाल रही हैं।
आसपास के घरों पर लटके हुए हैं ताले
उमर जिस मकान के कमरे में रुका था, उसके सामने व आसपास के सभी घरों में फिलहाल ताले लटके हुए हैं। यहां पर जो लोग रहते थे, उन्हें भी डर सताने लगा हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोजाना यहां पर जांच टीमों की डर की वजह से लोग यहां पर घरों में ताले लगाकर जा चुके हैं। कॉलोनी में अक्सर दूर दराज के गांवों से आए वे लोग रहते हैं, जो सरकारी नौकर हैं।
