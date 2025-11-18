Language
    Delhi Blast से पहले कैश में खरीदी थी ब्रेजा कार, डॉ. शाहीन-मुजम्मिल की ‘मिठाई वाली’ मुलाकात की फोटो सामने आई

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किला के पास धमाके में शामिल डॉ. शाहीन सईद ने धमाके से पहले नई ब्रेजा कार खरीदी थी, जिसमें डॉ. मुजम्मिल भी साथ थे। कार अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर से बरामद हुई। कार में डॉक्टरों का कोट और अन्य सामान मिला है। शक है कि कार का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री ले जाने में किया गया। तीनों डॉक्टर किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे।

    कार खरीदने के बाद मिठाई खिलाते हुए फोटो में एक साथ आतंकी शहीन और मुजम्मिल।

    डिजिटल डेस्क, फरीदाबाद। दिल्ली में लाल किला के पास कार में हुए आतंकी धमाके में शामिल डॉ. शाहीन सईद को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। जांच में सामने आया है कि उसने धमाके से पहले ही नई मारूति ब्रेजा कार खरीदी थी और इस दौरान उसके साथ डॉ. मुजम्मिल भी मौजूद था। कार खरीदने के दौरान का दोनों का एक फोटो भी सामने आया है।

    नीलम रेलवे पुल के पास स्थित टीसीएस मारूति शोरूम से 25 सितंबर को कैश देकर खरीदी गई ब्रेजा कार अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित आतंकी डॉ. शाहीन के फ्लैट के बाहर से बरामद कर ली गई। कार डॉ. शाहीन के नाम से रजिस्टर्ड है और खरीद के वक्त उनके साथ डॉ. मुजम्मिल भी मौजूद थे। शोरूम की ओर से मिठाई दिए जाने पर दोनों एक-दूसरे को मिठाई खिलाते भी देखे गए थे।

    कार की बरामदगी के दौरान ड्राइविंग सीट पर डॉक्टरों द्वारा पहना जाने वाला सफेद कोट, एक खाली पानी की बोतल, कार के कागजात वाला लिफाफा, और सामने वाले शीशे पर स्टेथेस्कोप मिला। कार सितंबर 2025 में खरीदी गई थी, लेकिन अब तक यह 35 हजार किलोमीटर से अधिक चल चुकी है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल लगातार लंबी दूरी की आवाजाही में हुआ होगा।

    सूत्रों के मुताबिक, डॉ. मुजम्मिल अक्सर डॉ. शाहीन की स्विफ्ट कार चलाता था, जबकि वह खुद पीले रंग की अपाचे बाइक का इस्तेमाल करता था। शक है कि वाहन का उपयोग विस्फोटक सामग्री ले जाने के लिए भी किया जा रहा था। इसी परिसर में डॉ. उमर नबी बट भी टावर नंबर 17 के फ्लैट नंबर 4 में रहता था।

    पुलिस और जांच टीमों ने तीनों डॉक्टरों के फ्लोर पर मौजूद सभी फ्लैटों की तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। आसपास के निवासी बताते हैं कि पुलिस कई दिनों से लगातार इलाके में मौजूद है। लोगों के अनुसार, डॉ. मुजम्मिल, डॉ. शाहीन और डॉ. उमर नबी बट किसी से अधिक मेलजोल नहीं रखते थे और यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद कुछ देर कमरे में बिताकर बाहर चले जाते थे।

