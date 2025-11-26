Language
    नूंह में दर्दनाक हादसा: कार की टक्कर से जवान बेटे की मौत, परिवार में पसरा मातम

    By Mohd Haroon Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:17 PM (IST)

    हरियाणा के नूंह में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। नूंह-तावडू मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता-पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे बेटे मोहम्मद कैफ की जान चली गई और पिता घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है।

    जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा के नूंह में नूंह-तावडू मार्ग पर अरावली के पहाड़ के समीप एक तेज रफ्तार कर चालक ने बाइक पर सवार पिता-पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उनकी बाइक नीचे गिर गई और बेटे की मौत हो गई। वहीं, पिता भी घायल हो गया।

    बताया गया कि दोनों बाप-बेटे तावडू से घर के लिए लौट रहे थे, हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर जमा हुए गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। मृतक युवक की पहचान मोहम्मद कैफ उम्र 19 वर्ष निवासी रेहना, थाना सदर नूंह के रूप में हुई है। पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

    नूंह सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में मुकीम उर्फ मुख्तियार निवासी रेहना हालाबाद पल्ला ने बताया कि वह अपने बेटे मोहम्मद कैफ के साथ तावडू के सीलखो गांव से पशु देखकर वापिस अपनी बाइक से नूंह घाटी से घर के लिए लौट रहे थे।

    घाटी से नीचे उतरने के बाद मुकीम उर्फ मुख्तियार पेशाब करने के लिए नीचे उतर गया और उसका बेटा मोहम्मद कैफ बाइक पर ही बैठा हुआ था। तभी नूंह की तरफ से एक तेज रफ्तार क्रेटा कार आई जिनसे सीधी मोहम्मद कैफ को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद कैफ बाइक से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में नलहड़ मेडिकल कालेज पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    मोहम्मद कैफ परिवार में अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। इस दर्दनाक हादसे के बाद से ही परिवार में मातम पसरा है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लेकर चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं।