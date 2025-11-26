नूंह में दर्दनाक हादसा: कार की टक्कर से जवान बेटे की मौत, परिवार में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा के नूंह में नूंह-तावडू मार्ग पर अरावली के पहाड़ के समीप एक तेज रफ्तार कर चालक ने बाइक पर सवार पिता-पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उनकी बाइक नीचे गिर गई और बेटे की मौत हो गई। वहीं, पिता भी घायल हो गया।

बताया गया कि दोनों बाप-बेटे तावडू से घर के लिए लौट रहे थे, हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर जमा हुए गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। मृतक युवक की पहचान मोहम्मद कैफ उम्र 19 वर्ष निवासी रेहना, थाना सदर नूंह के रूप में हुई है। पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

नूंह सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में मुकीम उर्फ मुख्तियार निवासी रेहना हालाबाद पल्ला ने बताया कि वह अपने बेटे मोहम्मद कैफ के साथ तावडू के सीलखो गांव से पशु देखकर वापिस अपनी बाइक से नूंह घाटी से घर के लिए लौट रहे थे।