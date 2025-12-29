नूंह में 1.5 करोड़ की लूट के मामले में छह टीमों का गठन, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस; जल्द खुलेगा राज

जागरण संवाददाता, नूंह। नूंह के पिनगवां में ज्वेलर्स की दुकान में लगभग डेढ़ करोड़ की लूट के मामले में पुलिस ने जांच के लिए छह टीमें गठित की हैं। इसके पुन्हाना के डीएसपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में भी एक टीम अलग से जांच में जुट गई है।

पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि चोरी की घटना की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार की तरफ से छह टीमों को गठन किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आराेपितों की पहचान का कार्य शुरू कर दिया गया है।