नूंह में डेढ़ करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस के हाथ खाली, जांच टीम ने दुकान से कई सबूत किए इकट्ठे
नूंह के पिनगवां में नत्थीलाल हरिओम सोनी ज्वेलर्स की दुकान से रविवार रात करीब डेढ़ करोड़ रुपये की चोरी हो गई। 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पिनगवां। पिनगवां में रविवार की रात नत्थीलाल हरिओम सोनी ज्वेलर्स की दुकान में लगभग डेढ़ करोड़ की चोरी के मामले में 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। सोमवार को जिस दुकान से चोरी हुई थी, वहां पर जाकर जांच टीम ने मौके का अवलोकन किया, तथा कुछ सबूत भी कब्जे में लिए हैं। इसके अलावा उच्च अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। घटना की दूसरी रात को कस्बे के आभूषण व्यापारी डरे हुए नजर आए जिन्होंने पूरी रात अपनी दुकानों पर नजर रखी।
मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए जिला पुलिस की ओर से छह टीमों का गठन किया गया है जो सीसीटीवी और अलग–अलग माध्यमों से गहन जांच में जुटी हुई हैं। चूंकी बदमाशों ने फिंगर प्रिंट की वजह से हाथों में दस्ताने पहने हुए थे, इसलिए पुलिस को जांच में कठिनाईयों का सामान करना पड़ रहा है। वारदात के दूसरे दिन भी सोमवार को गठित सीआईए की एक टीम भी नत्थीलाल हरिओम सोनी की दुकान पर जांच करने पहुंची जहां दुकान के अंदर वो घंटे भर जांच में जुटी रही।
बताया गया है कि पुलिस ने मौके से कुछ सबूत भी अपने कब्जे में लिए है। वारदात जिला पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है। जेवरात व्यापारियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे घटना के दूसरी रात कड़ी सुरक्षा रही अगर पहले से ऐसी हो सुरक्षा होती तो ये घटना नहीं घटती।
बदमाशों द्वारा वारदात रविवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे की गई थी। जब छह नकाबपोश बदमाश आए जिन्होंने पहले दुकान के बाहरी ताले तोड़े उसके बाद फिर लोहे की राड से शटर तोड़कर अंदर घुस गए थे जो हथियारों से लैस होकर पोटली और बैग में भारी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण लेकर भाग गए। पीड़ित व्यापारियों के अनुसार लूट की कीमत करोड़ों रुपये बताई है, लेकिन सही आकलन होना बाकी है।
घटना के बाद पहले तो डीएसपी जितेंद्र राणा मौके पर पहुंचे उसके बाद शाम होते–होते नूंह पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार खुद भी पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। जिसके बाद एसपी ने पीड़ित व्यापारी से मुलाकात कर बदमाशों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया।
घटना की जांच के लिए फिरोजपुर झिरका, रोजका मेव, पिनगवां, सहित छह टीमें गठित कर दी गई हैं। हालांकि सोमवार को भी पूरे दिन जांच करने वाली टीमें कस्बे में अलग–अलग जगह जांच करती नजर आई जिन्होंने कस्बे के आसपास के अन्य कैमरों को भी खंगाला।
कस्बे के व्यापारियों का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश लगती है जिसमें छह बदमाश सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। जबकि इस वारदात में अन्य बदमाशों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस द्वारा दावा किया जा रहा है कि गठित टीमें अलग–अलग जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं।
कस्बे के घनश्याम दास सोनी, चंद्रशेखर सोनी, राजेश सोनी, महेश सोनी, सत्यनारायण सोनी, धर्मेंद्र सोनी, हरिओम सोनी, महेश चंद सोनी आदि व्यापारियों ने कहा कि इतनी बड़ी वारदात के बाद वो डरे हुए हैं सोना चांदी पर बढ़ती महंगाई को लेकर उन्हें कस्बे में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था दी जाए और गस्त को बढ़ाया जाए। सोमवार को जेवरात की दुकानें खुली नजर आई।
जब इस बारे में डीएसपी से बात की गई तो उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर बाद में जानकारी देने की बात कही वहीं उसके बाद पिनगवां थाना प्रभारी से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि छह टीमें गहनता से जांच कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी मामले का खुलासा होगा।
