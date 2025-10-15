नूंह में पुलिस की फायरिंग में बदमाश घायल, बाल-बाल बची ASI की जान

जागरण संवाददाता नूंह। नूंह में पुन्हाना क्राइम ब्रांच की टीम ने एक दर्जन आपराधिक मामले में वांछित आबिद निवासी बिछोर व उसके साथी जाहिद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। यह घटना उस समय घटी जब दोनों आरोपी एक बाइक पर सवार होकर इंदाना गांव की सड़क से जा रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को घेर लिया।

आरोपी आबिद पर हत्या, हत्या के प्रयास लूट गोकशी जैसे संगीत धाराओं में लगभग एक दर्जन मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में आरोपितों की तरफ से फायर किए गए, जिसमें एएसआई सूरज पर गोली चलाई लेकिन, बुलेट प्रूफ जैकट के कारण वह बच गए। पुलिस ने जवाब में गोली चलाई तो आरोपी घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया।