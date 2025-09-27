Language
    नूंह के सालाहेड़ी गांव में तालाब के गड्ढे में डूबने से दो महिलाएं और दो बच्चों की मौत, गांव में मातम

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:24 PM (IST)

    नूंह के सालाहेड़ी गांव में एक दुखद घटना घटी जहाँ तालाब में बने गड्ढे में डूबने से दो महिलाओं और दो बच्चों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बच्चों के फिसलने के बाद उन्हें बचाने के प्रयास में महिलाएं भी डूब गईं। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है और स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है।

    नूंह के सालाहेड़ी गांव में तालाब के गड्ढे में डूबने से दो महिलाएं और दो बच्चों की मौत

    जागरण संवाददाता, नूंह। जिले के सालाहेड़ी गांव में शनिवार को एक दुखद घटना में तालाब में बने गड्ढे में डूबने से दो महिलाओं और दो बच्चों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बच्चों का पैर गड्ढे में फिसलने से वे पानी में गिर गए। उन्हें बचाने के लिए दो महिलाएं तालाब में कूदीं, लेकिन पानी की गहराई के कारण चारों डूब गए। घटना की सूचना मिलने के बाद गांव के लोग मौके पर जमा हो गए और राहत कार्य शुरू किया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां चारों शवों को तालाब से बाहर निकाला जा रहा है। मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिससे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

