नूंह में पति पर पत्नी की अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, गंदी नजरों से देखने लगा था देवर

Mewat crime news नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में एक विवाहिता का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है जिसके बाद देवर ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर ससुराल वालों ने मारपीट भी की। पुलिस ने पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया है ।

जागरण संवाददाता, नूंह। जिले के फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत एक विवाहिता की उसके पति द्वारा अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। विवाहिता तीन बच्चों की मां है। आरोप है कि जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो ससुराल पक्ष द्वारा उसके साथ मारपीट की गई।

विवाहिता ने वीडियो को अपने भाई को भेजा तो मायके वालों को घटना के बारे में जानकारी मिली। विवाहिता के फोन करने पर पहुंचे मायके वालों ने विवाहिता का इलाज कराकर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने खालिद, वकील, जाकिर, इकबाल, दाऊद, नूरमोहम्मद, मईशा और शाकिरा के विरुद्ध केस दर्ज कर महिला के पति और देवर को गिरफ्तार भी कर लिया है। जिनके कब्जे से उस मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया। जिससे वीडियो बनाई गई है।

विवाहिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी साल 2017 में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत एक गांव के रहने वाले खालिद के साथ हुई थी। जिससे महिला के तीन बच्चे हैं। महिला का आरोप है कि जब पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तो उसकी चुपके से वीडियो भी बना ली। जिसे कुछ दिन बाद पति ने वायरल कर दिया। आरोप है कि वायरल वीडियो को देखकर महिला का देवर भी उस पर गलत नीयत रखने लगा और उसे गंदी नजरों से देखने लगा।

आरोप है कि बीते आठ सितंबर की रात्रि को उसका देवर पति के घर पर नहीं होने का फायदा उठाकर उसके पास घर में घुस गया। आरोप है कि देवर ने महिला को वायरल वीडियो दिखाई और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने आठ आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज कर दो को गिरफ्तार भी कर लिया है।