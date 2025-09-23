Language
    नूंह में धड़ाधड़ कट रहे ट्रैफिक चालान, पटाखे बजाने वाली नौ बुलेट सहित 74 वाहनों पर हुई कार्रवाई

    By Mohd Haroon Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:29 PM (IST)

    नूंह जिले में पुलिस ने नशा मुक्ति और यातायात जागरूकता अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 27 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया और पटाखे बजाने वाले 9 मोटरसाइकिल चालकों पर जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    पलवल में यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई तेज |

    संवाद सहयोगी, नगीना। नूंह जिले में यातायात पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान और यातायात जागरूक पखवाड़ा के तहत विशेष अभियान चलाकर वाहन चालकों पर शिकंजा कसा है। इस दौरान पुलिस ने 27 ऐसे वाहनों को जब्त किया जिनके चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। इसके अलावा पुलिस ने नौ मोटरसाइकिलों पर पटाखें छोड़ने की एवज में जुर्माना किया तथा उन्हें जब्त कर लिया।

    बताया गया है कि मोटरसाइकिल में तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाए गए थे और पटाखा छोड़ने की खतरनाक हरकत की जा रही थी। ऐसे साइलेंसर न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। बल्कि हादसों की आशंका भी बढ़ा देते हैं। इस माह में कुल 74 वाहनों को बंद किया गया है। जो यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे थे।

    पुलिस का कहना है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार में पटाखा छोड़ना, प्रेशर हार्न का प्रयोग करना और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना गंभीर लापरवाही है। ऐसे मामलों में न केवल भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। बल्कि वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं।

    जानकारों का कहना है कि यातायात नियमों का पालन करे तो सड़क हादसों की संख्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज की जाएगी तथा नियम तोड़ने वालों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी।

    अभियान के तहत कर रहे जागरूक

    पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल, कालेज, सार्वजनिक स्थानों पर अभियान चला रही है। जिसमें आमजन से अपील की जा रही है कि यातायात के नियमों का पालन किया जाए। शराब पीकर वाहन न चलाएं और अपने बच्चों को भी किसी भी स्थिति में वाहन न सौंपें। क्योंकि लोग ऐसी स्थिति में स्वयं खतरे को दावत देते हैं। इसकेअलावा पटाखे वाले मोटरसाइकिल के बारे में लोगों को बताया जा रहा है।

    यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। सड़क पर की गई एक गलती कई लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। हमारा प्रयास केवल चालान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

    कृष्ण कुमार, यातायात थाना प्रभारी नूंह