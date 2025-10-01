Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेवात में दो फर्जी गवाहों पर मौलवी ने करा दिया निकाह, 20 दिन से गायब किशोरी का मतांतरण; दो गिरफ्तार

    By Mohd Haroon Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:01 PM (IST)

    मेवात के तावड़ू इलाके में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर मतांतरण कराने और मौलवी द्वारा निकाह कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौलवी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मौलवी ने पैसे के लालच में आकर फर्जी गवाहों के साथ निकाह कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले भी जिले में मतांतरण के मामले सामने आ चुके हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    किशोरी को बहला-फुसलाकर मंताततरण मामले में मौलवी समेत दो गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, तावड़ू। तावड़ू सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को बहला-फुसलाकर मौलवी के साथ मिलकर मतांतरण का मामला सामने आया है।

    मौलवी ने पैसे के लालच में आकर दो फर्जी गवाह बनाकर निकाह भी करा दिया। यह किशोरी बीते 20 अगस्त से घर से लापता थी।

    किशोरी के स्वजन ने पुलिस में मामले की शिकायत 26 सितंबर को दी थी। पुलिस ने आरोपी तारीक व निकाह पढ़ाने वाले मौलवी रहीसुद्दीन को गिरफ्तार किया है।

    आरोपियों को दो दिन की रिमांड पर लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले भी जिले में दो मंतातरण के मामले सामने आ चुके हैं।

    पुलिस उपाधीक्षक अभिमन्यू लोहान ने बुधवार को बताया कि तावड़ू सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी बीते 20 अगस्त को घर से लापता हो गई थी।

    जिसकी स्वजन ने 26 सितंबर को थाना सदर तावड़ू में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें भड़ंगपुर निवासी तारिक पुत्र रहीसा पर किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया गया।

    पुलिस जांच में सामने आया कि तारिक ने किशोरी का निकाह कराया और निकाहनामे में जिन गवाहों के नाम लिखे गए उनका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है।

    मौलवी पैसे के लालच में फर्जी गवाह खड़े कर निकाह कराया। इससे पहले मुख्य आरोपी तारिक को चार दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी।

    उसके उपरांत बुधवार को मुख्य आरोपी के साथ निकाह कराने वाला मौलवी को भी पकड़कर सीजेएम की अदालत में पेश कर दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

    जांच में यह भी सामने आया कि निकाह कराने में गुरनावट के मौलवी रईसुद्दीन की मुख्य भूमिका रही,जिन्होंने चंद पैसे के लालच में बिना दस्तावेजों की जांच किए बगैर किशोरी का निकाह कराया।

    आरोप है कि आरोपी ने किशोरी के उम्र भी दस्तावेज में बढ़वाई। पुलिस ने सभी दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। दस्तावेज में छेड़छाड़ कर किशोरी की उम्र ज्यादा दिखाई गई।

    आरोपियों के संपर्क में कैसे आई किशोरी

    20 सितंबर को पीड़िता मोबाइल की दुकान पर रिचार्ज कराने पहुंची थी, जहां आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। बातचीत के बाद आरोपी लड़की को पटना लेकर गया और वहां छोड़कर लौट आया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किशोरी अपनी किसी दोस्त से मिलने पटना गई थी। बाद में लड़की ने आरोपी के पास फोन किया और दोबारा पटना बुलाया।

    पीड़िता को पटना से वापस लाने के बाद वह उसे अनजान जगह पर ले गया, जहां उसके साथ अवैध संबंध बनाए और बाद में निकाह किया।

    क्षेत्र में बढ़ रहे हैं मतांतरण के मामले

    बीते 26 अगस्त को भी एक मतांतरण का बड़ा मामला सामने आया था। जहां पिछड़े वर्ग के पांच सदस्यों ने पूरे परिवार के साथ मतांतरण किया।

    यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि 25 सितंबर को पीड़ित एक व्यक्ति ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के कुछ लोगों द्वारा मस्जिद में ले जाकर मौलवी द्वारा उसका मतांतरण कराने का प्रयास किया।

    यह भी आरोप है कि मौलवी ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ भी की। इस मामले में भी दो मौलवी सहित अलग-अलग पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

    यह भी पढ़ें- एक साथ उठे चार जनाजे तो रो पड़ा पूरा गांव, पूरे गांव में छाया मातम; गमगीन माहौल में दफनाया