एक साथ उठे चार जनाजे तो रो पड़ा पूरा गांव, पूरे गांव में छाया मातम; गमगीन माहौल में दफनाया
नूंह के सालाहेडी गांव में एक दर्दनाक हादसे में दो महिलाओं और उनकी दो बेटियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। चारों महिलाएं खेत में बने तालाब पर कपड़े धोने गई थीं जब यह घटना हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जिसके बाद उन्हें गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, नूंह। नूंह में शनिवार को सालाहेडी गांव में खेत में बने तालाब में डूबने से हुई दो महिला व उनकी दो बेटियों को मेडिकल परीक्षण के बाद शव को पुलिस ने स्वजन को सौंप दिया। चारों को रविवार को गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इस दौरान गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। गांव में इस हादसे की मौतों से सन्नाटा पसरा रहा।
बता दें कि शनिवार को सालाहेडी गांव की दो महिला (देवरानी-जेठानी) जमशीदा पत्नी नसीम 38 वर्ष व उसकी देवरानी मदीना पत्नी समीम 35 वर्ष अपनी बच्चियां सुमैया 10 वर्ष व सोफिया 11 वर्ष के साथ कपड़ा धोने के लिए खेत में बने तालाब में गई थी।
सुमैया व सोफिया नहाने के लिए खेत में बने तालाब में उतर गई। उनकी मां जमशीदा व मकीना कपड़े धो रही थी। तालाब में नहाते समय दोनों बच्चियां गहरे गड्ढे में डूब गई, उन्हें बचाने के लिए जमशीदा व मदीना भी पानी में कूद पड़ी। अपनी बेटियों को बचाने के चक्कर में दोनों महिलाएं भी पानी में डूब गई।
इस हादसे में चारों मां बेटी की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। शनिवार देर रात को चारों के शव को ग्रामीणों ने निकाल लिया था। रविवार को पुलिस ने चारों को मेडिकल परीक्षण कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया।
मेडिकल परीक्षण के बाद चारों शवों को स्वजन गांव की कब्रिस्तान में दफना दिया। इस दौरान गांव के काफी लोग मौजूद रहे। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल रहा।
