    Mewat News: चार अलग-अलग मुकदमों में आठ साइबर ठग गिरफ्तार, मोबाइल-सिम और बैंक डिटेल बरामद

    By Mohd Haroon Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:17 PM (IST)

    नूंह पुलिस ने साइबर ठगी के चार मामलों में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी सिम वाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अलग-अलग तरह से ठगते थे। कुछ दवाइयों के नाम पर कुछ सेना में भर्ती के नाम पर और कुछ पुराने सिक्के बेचने के नाम पर लोगों को धोखा देते थे।

    पुलिस द्वारा पकड़े गए साइबर ठगी के आरोपित। सौजन्य- पुलिस

    जागरण संवाददाता, नूंह। पुलिस ने चार अलग-अलग मामलों में आठ साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपित फर्जी सिम व मोबाइल के जरिए अलग–अलग तरीकों से लोगों को झांसा देकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे।

    पुलिस ने आरोपितों के पास से दर्जनों मोबाइल , नकली सिम, फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, बैंक खाते और यूपीआई डिटेल्स बरामद की हैं। सभी मामलों में पुलिस ने आरोपितों को रविवार को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

    जिला पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि पहला मामला दवाइयां बेचने के नाम पर ठगी करने से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत साइबर टीम ने आरोपित मुमताज और मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपित मोबाइल व फर्जी सिम की मदद से नकली व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर दवाइयां बेचने के नाम पर लोगों से रुपये ऐंठते थे।

    पुलिस ने आरोपियों से अलग अलग मोबाइल, कई सिम और बैंक डिटेल्स बरामद कीं हैं। दूसरा मामला आर्मी भर्ती व सस्ते सामान का झांसा देने से जुड़ा है। इसमें साकिर नामक आरोपित को पकड़ा है।

    वह फर्जी ईमेल–फेसबुक प्रोफाइल और वाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को सेना में नौकरी लगवाने या सस्ते सामान दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था। उसके पास से मोबाइल, फर्जी सिम और यूपीआई डिटेल्स बरामद हुईं हैं। तीसरा मामला फर्जी एसएमएस और यूपीआई फ्राड का है।

    इसमें रविन्द्र और फराज नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपि फर्जी एसएमएस व मोबाइल नंबरों से लिंक भेजकर यूपीआई फ्रॉड को अंजाम देते थे। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की है, जबकि चौथा मामला पुराने सिक्के बेचने के नाम पर ठगी करने का है। इसमें परवेज और आरिफ नामक दो आरोपियों को पकड़ा गया।

    ये आरोपित सोशल मीडिया पर पुराने सिक्के व नोट ऊंचे दामों में खरीदने का झांसा देकर लोगों से एडवांस फीस व अन्य चार्ज के नाम पर रुपये वसूलते थे। आरोपितों से मोबाइल और कई फर्जी सिम जब्त किए गए। जबकि एक आरोपी को अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया इस प्रकार कुल आठ साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है ।