    फिरोजपुर झिरका: मुंडका बॉर्डर हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने अब तक 6 को दबोचे

    By Mohd Haroon Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    फिरोजपुर झिरका पुलिस ने 12 अगस्त को गुरुग्राम-अलवर नेशनल हाईवे पर मुंडका बॉर्डर पर हुए हिंसक झड़प के मुख्य आरोपी इसरा को चार महीने बाद गिरफ्तार कर लिय ...और पढ़ें

    पुलिस ने पहले ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और बाकी की तलाश जारी है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फिरोजपुर झिरका। 12 अगस्त को गुरुग्राम-अलवर नेशनल हाईवे पर हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर पर मुंडका बॉर्डर पर दो समुदायों के लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प के मुख्य आरोपी इसरा को पुलिस ने शनिवार को मुंडका चेकपोस्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस इस मामले में पहले ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले के कई आरोपी अपने गांव से फरार हो गए हैं।

    गौरतलब है कि 12 अगस्त को शाम करीब 4 बजे फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के मुंडका गांव और राजस्थान के नौगांव थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव के युवकों के बीच हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर पर स्थित मुंडका चेकपोस्ट के पास गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। यह विवाद बाद में हिंसा में बदल गया, जिसमें लाठी-डंडे और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और कांच की बोतलें भी फेंकी गईं। इस हिंसा में दोनों तरफ से दस लोग घायल हो गए थे।

    मुंडका निवासी दीपचंद के बेटे समय सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हाजीपुर गांव के 26 लोगों और 40 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हाजीपुर गांव के मुख्य आरोपी इसरा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर रखा था और राजस्थान के कई इलाकों में छापेमारी भी की थी।

    हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह अपनी लोकेशन बदल लेता था। हाजीपुर गांव के इसरा की पहचान मुख्य आरोपी के रूप में हुई थी। शनिवार को पुलिस ने छापेमारी कर इसरा को मुंडका बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर लिया।

    इस मामले में पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें हरियाणा और राजस्थान में छापेमारी कर रही हैं।
    -यादराम, जांच अधिकारी और अतिरिक्त एसएचओ, सदर थाना, फिरोजपुर झिरका