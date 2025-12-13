लापरवाही की हद! पुलिस और एनएचआई नहीं बढ़ा रहे डीएमई पर सक्रियता, दुर्घटना होने पर समय पर नहीं मिल रही मदद

मोहम्मद हारून, नूंह। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर न एनएचआई व स्थानीय पुलिस प्रशासन हादसों से निपटने के लिए पुख्ता व्यवस्था का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। दुर्घटनाओं के समय पर घायलों को पूरी सहायता न मिलने से प्रशासन पर उंगली उठने लगी हैं। ऐसे कई हादसे हो चुकें हैं, जिससे समय पर सहायता नहीं मिली तथा घायलों को जान गंवानी पड़ी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसों को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं डीएमई पर पुलिस थाना स्थापित करने रात के समय पुलिस पीसीआर की गश्त बढ़ाने को लेकर कई बार मांग उठती रही है। सड़क सुरक्षा सप्ताह की बैठक में भी यह मामला सामने आता रहा है। बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएमई मार्ग का चप्पा -चप्पा सीसीटीवी कैमरे की जद में हैं। लेकिन समय पर सहायता न मिलना यहां की व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफी है। प्रशासन उसको लेकर गंभीर नहीं दिखता।

लापरवाही के मामले उजागर हो रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे डीएमई प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर अपनी तरफ कुछ इंतजाम भी किए हैं। यहां पर रिकवरी वैन भी घुमती रहती है, जो खराब वाहनों को एक तरफ ख्रींचकर लगाती रहतीं है। इसके अलावा दुर्घटना होने पर त्वरित बचाव दल पहुंचने की व्यवस्था है। खास बात यह है कि पूरा डीएमई सीसीटी की जद में है, बावजूद यहां पर लापरवाही के मामले सामने आ रहें हैं।

तड़प-तड़पकर दंपती की चली गई थी जान बीत दो दिसंबर को इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दो दिसंबर की रात को लक्ष्मीराम उम्र 41 वर्ष अपनी पत्नी कुसुमलता निवासी करौली राजस्थान को वेगनार कार में लेकर दिल्ली के लिए जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार नौसेरा गांव की सीमा में पहुंची तो डीएमई पर उनकी कार में एक तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

इस कारण उनकी कार आगे चल रही अर्टिगा कार से टकराकर अनियंत्रित होकर डिवाईडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें दोनों पति-पत्नी फंस गए। दोनों ने खूब चीख पुकार की लेकिन न तो किसी ने भी उन्हें बचाने के लिए अपना वाहन रोका और ना पुलिस व एनएचआई की टीम पहुंच सकी। रातभर दोनों गहरी चोटों के कारण चीखते रहे चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं पहुंच पाया।

सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों मृत अवस्था में पाए गए। आठ घंटे तक एनएचआई व स्थानीय पुलिस की टीम भी मौके पर नहीं पुहंची जबकि डीएमई मार्ग पूरा सीसीटीवी की जद में है। जिसका कंट्रोल से रूम से किस भी घटना का पता लग सकता है।

ऐसा ही मामला दोबारा सामने आया ऐसा ही मामला शुक्रवार को गुर्जर नंगला गांव के समीप हादसे में देखने को मिला। यहां पर भी डंपर में हादसे के बाद पुलिस एक घंटे बाद पहुंची, दमकल का वाहन पहुंचा ही नहीं। एनएचआई टीम भी घटना के करीब 25 मिनट बाद पहुंची। मगर पुलिस विभाग ने थाना तो दूर यहां पर पीसीआर तक तैनात नहीं की हैं। जो रात के समय यहां पर गश्त लगा सके जबकि हर माह सड़क सुरक्षा की बैठकों में ये सब मामले उठें।