डीएमई पर डंपर ने पति-पत्नी की कार को मारी थी टक्कर, मदद की आस में 6 घंटे तड़पते रहे थे दंपती

जागरण संवाददाता, नूंह। पुलिस चौकी जयसिंहपुर के क्षेत्र में नौसेरा गांव के समीप डीएमई पर बीते दो दिसंबर की रात को हादसे के बाद तड़प तड़प कर दम तोड़ने वाले पति-पत्नी के मामले में टक्कर मारने वाले वाहन का पुलिस ने पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी कैमरों से स्पष्ट हुआ है कि पति-पत्नी की कार को डंपर ने टक्कर मारी थी। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया था।

टक्कर लगने के बाद राजस्थान के पति-पत्नी करीब छह घंटे तक कार में ही तड़पते रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए न तो समय पर पुलिस पहुंची और न ही एनएचआई की टीम। दोनों की बडी लापरवाही के कारण पति-पत्नी ने चीखते चिल्लाते हुए एक दूसरे के गले लगकर मौत हो गई। लोगों का कहना है कि दिल्ली को मुंबई से जोडऩे वाले एक्सप्रेस वे पर लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है।

बता दें कि जिले से गुजर रहे डीएमई पर नौसेरा गांव के समीप बीते दो दिसंबर की रात करीब 12 बजे वेगनार काम में सवार लक्ष्मीराम व उनकी पत्नी कुसुमलता निवासी कोटापुरिया, हिण्डोन सिटी जिला कारोली (राजस्थान) पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी कार सामने चल रही कार में ठुकरा गई और अनियंत्रित होकर डिवाईडर से टकराने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर मारने वाला वाहन मौके से फरार हो गया था।

हादसे में दोनों पति-पत्नी घायल हो गए थे और कार में फंसने के कारण बाहर नहीं निकल पाए। गहरी चोटों के कारण दोनों चीखते रहे चिल्लाते रहे, लेकिन न तो इस बीच पुलिस की टीम ही मौके पर पहुंची और ना एनएचआई की टीम। जिसके कारण दोनों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया।

यदि समय पर पुलिस या एनएचआई की टीम पहुंच चुकी होती तो शायद पति-पत्नी को इलाज मिलने के कारण उन्हें बचाया जा सकता था। सुबह करीब छह बजे पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों की पहचान कर स्वजन को सूचना देकर मौके पर बुलाया और मामला दर्ज कर लिया।