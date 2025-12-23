होडल-नगीना मार्ग पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार के पास खड़े पांच युवकों को रौंदा; तीन की मौत

संवाद सहयोगी, पुन्हाना। होडल-नगीना रोड पर मंगलवार दोपहर को एक ट्रक ने स्विफ्ट कार के पास खड़े युवकों में टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से तीन युवकों की मौत हो गई जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं स्विफ्ट कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है जबकि ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, बिछौर थाना पुलिस मौके पर पहुंच शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही मामले की कार्रवाई में जुटी गई। मृतकों की पहचान शाहरुख, साहुन और आदिल निवासी नीमका के रूप में हुई है। जबकि गंभीर रूप से घायल आमिर को हायर सेंटर के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक को कब्जे में लेकर अज्ञात चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया है। देर शाम तक शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया।

जानकारी के अनुसार गांव नीमका के रहने वाले आदिल, साहुन, शाहरूख, आमिर व गुराकसर का रहने वाला आदिल मंगलवार दोपहर को होडल-नगीना रोड़ पर नीमका गांव में सड़क के किनारे गबदू की होटल पर स्विफ्ट कार के पास खड़े थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनको व कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और शाहरुख और साहुन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि आदिल ने इलाज के लिए जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया।