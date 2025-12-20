Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा का गिरोह, निशाने पर SBI के ATM; 10-12 मिनट में गैस कटर से मशीन काट उड़ा दे रहे कैश

    By Babul Deep Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:52 PM (IST)

    हरियाणा के मेवात और नूह गिरोह बिहार में एटीएम से कैश चोरी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस अभी तक गिरोह को पकड़ नहीं पाई है। गिरोह एसबीआई के एटीएम को निशा ...और पढ़ें

    Hero Image

    एटीएम काट पैसे उठा रहे चोर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। हरियाणा के मेवात और नूह का गिरोह राज्य में घूम-घूमकर एटीएम से कैश उड़ा रहा है। जिला पुलिस से लेकर विशेष टीम तक की पकड़ से अब तक बाहर है। इस गिरोह का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल के दिनों में सोनपुर, दानापुर, मुजफ्फरपुर व बेतिया समेत कई जिलों में एसबीआई की एटीएम गैस कटर से काटकर कैश उड़ाने की घटनाओं में एक ही गिरोह की संलिप्तता सामने आई है, लेकिन जिला पुलिस इसे पकड़ नहीं पा रही है।

    सभी जगहों पर ये गिरोह सिर्फ एसबीआई के एटीएम को ही निशाना बना रहा है। वह भी तब जब उसी दिन या एक दिन पहले उस मशीन में कैश लोड हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि इस गिरोह के तार अंदर तक जुड़े हैं, जो एटीएम के संबंध में इन्हें सटीक सूचना दे रहे है। पुलिस भी इसी बिंदु पर छानबीन कर रही है।

    माडस आपरेंडी (घटना करने का तरीका) भी एक ही है। सबसे पहले काला स्प्रे सीसी कैमरे पर छिड़कना, फिर अंदर जाना और गैस कटर से मशीन काटकर कैश चोरी कर लेते है।

    एक जिले में घटना करने के बाद यह गिरोह दूसरे जिले में जाकर कुछ दिन रुकने व रेकी के बाद घटना को अंजाम देते है, लेकिन ताज्जुब है कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है।

    लॉज या होटल में रुककर कर रहे रेकी 

    पुलिस की जांच में पता लगा कि यह गिरोह एक जिले में घटना करने के बाद दूसरे जिले में भाग जा रहे हैं। वहां पर किसी लॉज या होटल में रुकते हैं। आसपास एसबीआई के एटीएम को टारगेट करते हैं। इसकी रेकी करते और कैश लोड होने के बारे में पता करते।

    पूरी साजिश और तैयारी के साथ 10-12 मिनट में कैश चोरी कर भाग निकलते है। उन्हीं एटीएम को निशाना बनाया जा रहा है जहां गार्ड नहीं होता है।

    ग्रामीण रास्तों से टोल से बचते दूसरे जिले में करते प्रवेश 

    कच्ची-पक्की में एसबीआई के एटीएम से करीब 25 लाख रुपये चोरी करने के बाद यह गिरोह समस्तीपुर हाईवे पकड़कर भागा। मनियारी टोल प्लाजा से कुछ फुटेज पुलिस को मिले थे, लेकिन लग्जरी कार का नंबर स्पष्ट नहीं दिखा। यहां से निकलने के बाद पिलखी होकर दरभंगा एनएच पहुंचे और वहां से फिर टोल से बचते हुए ग्रामीण रास्तों का उपयोग कर पश्चिम चंपारण पहुंचे, क्योंकि इस बीच पुलिस ने कई टोल प्लाजा का सीसी फुटेज खंगाला, लेकिन वाहन का सुराग नहीं मिला।

    इससे पता लगा कि इन लोगों ने ग्रामीण रास्तों का उपयोग किया होगा। इस घटना में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं।

    यह भी पढ़ें- इनोवा में गैस कटर लेकर आए हरियाणा के बदमाशों ने एटीएम काट 23.50 लाख चुराए