हरियाणा का गिरोह, निशाने पर SBI के ATM; 10-12 मिनट में गैस कटर से मशीन काट उड़ा दे रहे कैश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। हरियाणा के मेवात और नूह का गिरोह राज्य में घूम-घूमकर एटीएम से कैश उड़ा रहा है। जिला पुलिस से लेकर विशेष टीम तक की पकड़ से अब तक बाहर है। इस गिरोह का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है।

हाल के दिनों में सोनपुर, दानापुर, मुजफ्फरपुर व बेतिया समेत कई जिलों में एसबीआई की एटीएम गैस कटर से काटकर कैश उड़ाने की घटनाओं में एक ही गिरोह की संलिप्तता सामने आई है, लेकिन जिला पुलिस इसे पकड़ नहीं पा रही है।

सभी जगहों पर ये गिरोह सिर्फ एसबीआई के एटीएम को ही निशाना बना रहा है। वह भी तब जब उसी दिन या एक दिन पहले उस मशीन में कैश लोड हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि इस गिरोह के तार अंदर तक जुड़े हैं, जो एटीएम के संबंध में इन्हें सटीक सूचना दे रहे है। पुलिस भी इसी बिंदु पर छानबीन कर रही है।

माडस आपरेंडी (घटना करने का तरीका) भी एक ही है। सबसे पहले काला स्प्रे सीसी कैमरे पर छिड़कना, फिर अंदर जाना और गैस कटर से मशीन काटकर कैश चोरी कर लेते है। एक जिले में घटना करने के बाद यह गिरोह दूसरे जिले में जाकर कुछ दिन रुकने व रेकी के बाद घटना को अंजाम देते है, लेकिन ताज्जुब है कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। लॉज या होटल में रुककर कर रहे रेकी पुलिस की जांच में पता लगा कि यह गिरोह एक जिले में घटना करने के बाद दूसरे जिले में भाग जा रहे हैं। वहां पर किसी लॉज या होटल में रुकते हैं। आसपास एसबीआई के एटीएम को टारगेट करते हैं। इसकी रेकी करते और कैश लोड होने के बारे में पता करते।