इनोवा में गैस कटर लेकर आए हरियाणा के बदमाशों ने एटीएम काट 23.50 लाख चुराए

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar Crime: विगत एक माह में चोरों ने सूबे के दानापुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, सिवान में एटीएम काट चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद गुरुवार की रात में नगर के आलोक भारती चौक व नौतन थाना क्षेत्र के गहिरी स्थित एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काट करीब 23 लाख 50 हजार रुपये चोरी कर ली।

शुक्रवार की सुबह एटीएम में चोरी की सूचना मिलते ही हड़पंप मच गया। एसडीपीओ व संबंधित थाने की पुलिस मौके पर जांच के लिए पहुंची। जांच के लिए डॉग स्क्वायड व एफएसएल की टीम को बुलाया गया। आस पास लगे सीसीटीवी के फुटेज को पुलिस ने खंगाला। हालांकि पुलिस को अबतक कोई सुराग नहीं मिल सका है। घटना में हरियाणा के शातिर अपराधियों के शामिल होने की आशंका है। सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। शीघ्र ही चोर गिरोह का उद्भेन कर लिया जाएगा।

एक ही गिरोह ने दोनों एटीएम से की है चोरी पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि चोरी की दोनों घटना को एक ही गिरोह ने अंजाम दिया है। नौतन के गहिरी में एटीएम में चोरों ने रात करीब 11:30 बजे के आसपास चोरी की है। जबकि नगर के आलोक भारती चौक के समीप एटीएम में रात करीब एक बजे गैस कटर से एटीएम को काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है।