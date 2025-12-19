इनोवा में गैस कटर लेकर आए हरियाणा के बदमाशों ने एटीएम काट 23.50 लाख चुराए
बिहार के पश्चिम चंपारण में हरियाणा के बदमाशों ने इनोवा कार में आकर गैस कटर से एटीएम काटकर 23.50 लाख रुपये चुरा लिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar Crime: विगत एक माह में चोरों ने सूबे के दानापुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, सिवान में एटीएम काट चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद गुरुवार की रात में नगर के आलोक भारती चौक व नौतन थाना क्षेत्र के गहिरी स्थित एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काट करीब 23 लाख 50 हजार रुपये चोरी कर ली।
शुक्रवार की सुबह एटीएम में चोरी की सूचना मिलते ही हड़पंप मच गया। एसडीपीओ व संबंधित थाने की पुलिस मौके पर जांच के लिए पहुंची। जांच के लिए डॉग स्क्वायड व एफएसएल की टीम को बुलाया गया।
आस पास लगे सीसीटीवी के फुटेज को पुलिस ने खंगाला। हालांकि पुलिस को अबतक कोई सुराग नहीं मिल सका है। घटना में हरियाणा के शातिर अपराधियों के शामिल होने की आशंका है। सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। शीघ्र ही चोर गिरोह का उद्भेन कर लिया जाएगा।
एक ही गिरोह ने दोनों एटीएम से की है चोरी
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि चोरी की दोनों घटना को एक ही गिरोह ने अंजाम दिया है। नौतन के गहिरी में एटीएम में चोरों ने रात करीब 11:30 बजे के आसपास चोरी की है। जबकि नगर के आलोक भारती चौक के समीप एटीएम में रात करीब एक बजे गैस कटर से एटीएम को काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है।
दोनों एटीएम में गुरुवार की शाम में रुपये डाले गए थे। नौतन के गहिरी एटीएम से करीब 11 लाख और बेतिया के आलोक भारती चौक स्थित एटीएम से करीब 12.50 लाख की रुपये की चोरी हुई है।
इनोवा में गैस कटर लेकर आए थे बदमाश
नौतन के गहिरी से बेतिया के आलोक भारती चौक तक की दूरी करीब 15 किलोमीटर के आसपास है। बदमाश इनोवा गाड़ी से आए थे। आते ही वे एटीएम में लगे सीसी कैमरा पर काला स्प्रे कर दिए, ताकि उनका चेहरा कैमरे में कैद नहीं हो सके। इसके बाद गैस कटर से एटीएम को काटकर पूरी राशि निकालकर फिर आराम से इनोवा गाड़ी से चले गए हैं।
एटीएम से चोरी की घटना की जांच हो रही है। रात्रि गश्ती की भी जांच की जाएगी। फिलहाल, बदमाशों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई हो रही है। शीघ्र ही इस घटना का पर्दाफाश होगा और बदमाशों की गिरफ्तारी भी होगी।
विवेक दीप, एसडीपीओ, सदर
