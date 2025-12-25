Language
    10 सांपों को मारकर पेड़ से लटकाया, गुस्साए वन्यजीव प्रेमियों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

    By Mohd Haroon Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:32 PM (IST)

    पुन्हाना, हरियाणा में एक व्यक्ति ने 10 सांपों को मारकर उन्हें पेड़ से लटका दिया। इस घटना से वन्यजीव प्रेमी आक्रोशित हैं और उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ ...और पढ़ें

    पेड़ पर लटके हुए मृत सांप। जागरण

    संवाद सहयोगी, पुन्हाना। पुन्हाना-होडल सड़क पर घीड़ा मोड़ के नजदीक अज्ञात व्यक्ति ने लगभग 10 छोटे-बड़े सांपों को मारकर सड़क किनारे एक पेड़ से लटका दिया। अज्ञात व्यक्ति की इस करतूत से वन्य जीव प्रेमियों में भारी रोष व्याप्त है। वन्य जीव प्रेमियों ने दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

    जानकारी के अनुसार, घीड़ा मोड़ के नजदीक रहने वाले एक व्यक्ति के घर के पास बने कच्चे बोंगे में से उपले निकालते समय सांपों का पूरा परिवार निकला। जिन्हें उक्त व्यक्ति द्वारा मौके पर ही बेरहमी से मार दिया गया। इसके बाद उक्त व्यक्ति द्वारा मरे हुए सांपों को पुन्हाना- होडल सड़क पर घीड़ा मोड़ के नजदीक सड़क किनारे एक पेड़ पर मृत अवस्था में लटका दिया गया।

    मृत सांपों की लंबाई लगभग एक फीट से लेकर सात फीट तक की थी, जिन्हें देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत बिछौर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने तत्काल सांपों को उतार अपने कब्जे में ले लिया। वन्य जीव प्रेमी भोली राम दिवाकर, संजय सैनी, भागवत सैनी, तरुण सिंगला, अंकुर गोयल आदि ने बताया कि जिस असामाजिक व्यक्ति द्वारा ऐसी हरकत की गई है, उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

    वन्य जीव प्रेमियों का कहना है कि वन्यजीवों को मारना और सरेआम पेड़ पर लटकाना कानूनन अपराध है। उक्त लोगों ने पुलिस अधिक्षक राजेश कुमार से मांग की है कि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं, थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि मृत सांपों को कब्जे में ले लिया गया है तथा वन्य जीव विभाग की टीम का सूचना दे दी गई है। वन्य जीव विभाग की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

