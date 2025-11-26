Language
    ISI के लिए जासूसी के आरोप में वकील गिरफ्तार, पूछताछ में उगलेगा पाकिस्तान को साझा किए राज

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:26 PM (IST)

    नूंह पुलिस ने वकील रिजवान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वकील गुरुग्राम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। उस पर गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का आरोप है। पुलिस उसके एक साथी से भी पूछताछ कर रही है। पिछले छह महीनों में जासूसी के आरोप में नूंह जिले से यह तीसरी गिरफ्तारी है।

    जागरण संवाददाता, नूंह। पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में नूंह पुलिस ने वकील रिजवान को गिरफ्तार किया है। वकील रिजवान गुरुग्राम की कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। पुलिस ने दो दिन पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है।

    वकील के एक साथी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वकील पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को गुप्त सूचना देने के आरोप है।

    केंद्रीय जांच एजेंसी और जिला पुलिस टीम बुधवार की सुबह गांव खरखड़ी पहुंची, जहां मौके पर मिले वकील रिजवान पुत्र जुबेर को दबोच लिया। यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी राजाका गांव के अरमान और कांगरका गांव के तारीफ को भी बीते मई माह में केंद्रीय जांच एजेंसी और स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

    वहीं, पूछताछ के दौरान दोनों से पाकिस्तानी करेंसी के साथ कई संदिग्ध चीजें मिली थीं। अब वकील रिजवान की गिरफ्तारी से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सदर थाना पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों के तहत मामला दर्ज कर लिया है।