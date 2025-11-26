ISI के लिए जासूसी के आरोप में वकील गिरफ्तार, पूछताछ में उगलेगा पाकिस्तान को साझा किए राज

जागरण संवाददाता, नूंह। पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में नूंह पुलिस ने वकील रिजवान को गिरफ्तार किया है। वकील रिजवान गुरुग्राम की कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। पुलिस ने दो दिन पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है।

