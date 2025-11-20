Delhi Blast: सोहना की शाही मस्जिद समेत कई मस्जिदों पर जांच एजेंसियों की नजर, आतंकी डॉ. उमर ने पढ़ी थी नमाज

सतीश राघव,सोहना। गुरुग्राम-अलवर हाइवे पर गांव रायपुर के समीप स्थित मस्जिद में आतंकी डाॅ. उमर ने नमाज पढ़ी थी। जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी मिलने के बाद अब सोहना की शाही मस्जिद जांच के दायरे में आ सकती है। दिल्ली से आई एनआईए टीम ने बीते दिन रायपुर मस्जिद के अलावा सोहना की शाही समेत अन्य मस्जिदों के बारे में जानकारी जुटाई है।

रायपुर मस्जिद से हिरासत में लिए गए इमाम और उसका बेटा नूंह के विख्यात गांव गांधी ग्राम घासेड़ा के रहने वाले हैं। सोहना की शाही मस्जिद में भी दूर दराज से लोग न केवल तालीम लेने आते हैं, बल्कि सोहना इलाके की सबसे पुरानी मस्जिद है।

फिलहाल एनआइए की टीम रायपुर मस्जिद से हिरासत में लिए इमाम तैयब हुसैन, उसके बेटे फरान और उर्दू के शिक्षक रशीद से पूछताछ कर जा रही है। मेवात के नूंह में किराए के मकान में रहने से पहले आतंकी डाॅ. उमर ने रायपुर मस्जिद में नमाज पढ़ी थी।

मेवात के मुहाने पर बसे सोहना शहर के अंतिम छोर के गांव की यह मस्जिद गुरुग्राम अलवर मुख्य रोड पर स्थित है। सूत्रों से पता चला है कि एनआईए टीम के साथ ही फरीदाबाद की पुलिस रायपुर मस्जिद से हिरासत में लिए तीनों लोगों से गहनता से पूछताछ कर रही है।