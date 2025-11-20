Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: सोहना की शाही मस्जिद समेत कई मस्जिदों पर जांच एजेंसियों की नजर, आतंकी डॉ. उमर ने पढ़ी थी नमाज

    By Varun Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:47 PM (IST)

    गुरुग्राम-अलवर राजमार्ग पर स्थित रायपुर गांव की मस्जिद में आतंकी उमर द्वारा नमाज पढ़ने की सूचना के बाद सोहना की शाही मस्जिद जांच के दायरे में है। एनआईए की टीम इमाम तैयब हुसैन, उनके बेटे फरान और शिक्षक रशीद से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या आतंकी उमर के सोहना में कोई संपर्क थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    सतीश राघव,सोहना। गुरुग्राम-अलवर हाइवे पर गांव रायपुर के समीप स्थित मस्जिद में आतंकी डाॅ. उमर ने नमाज पढ़ी थी। जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी मिलने के बाद अब सोहना की शाही मस्जिद जांच के दायरे में आ सकती है। दिल्ली से आई एनआईए टीम ने बीते दिन रायपुर मस्जिद के अलावा सोहना की शाही समेत अन्य मस्जिदों के बारे में जानकारी जुटाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायपुर मस्जिद से हिरासत में लिए गए इमाम और उसका बेटा नूंह के विख्यात गांव गांधी ग्राम घासेड़ा के रहने वाले हैं। सोहना की शाही मस्जिद में भी दूर दराज से लोग न केवल तालीम लेने आते हैं, बल्कि सोहना इलाके की सबसे पुरानी मस्जिद है।

    फिलहाल एनआइए की टीम रायपुर मस्जिद से हिरासत में लिए इमाम तैयब हुसैन, उसके बेटे फरान और उर्दू के शिक्षक रशीद से पूछताछ कर जा रही है। मेवात के नूंह में किराए के मकान में रहने से पहले आतंकी डाॅ. उमर ने रायपुर मस्जिद में नमाज पढ़ी थी।

    मेवात के मुहाने पर बसे सोहना शहर के अंतिम छोर के गांव की यह मस्जिद गुरुग्राम अलवर मुख्य रोड पर स्थित है। सूत्रों से पता चला है कि एनआईए टीम के साथ ही फरीदाबाद की पुलिस रायपुर मस्जिद से हिरासत में लिए तीनों लोगों से गहनता से पूछताछ कर रही है।

    दो दिन से जांच एजेंसी इन लोगों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस सुराग लगा रही है कि कहीं नूंह की हिदायत काॅलोनी में किराये के मकान में रहने से पहले आतंकी उमर ने रायपुर मस्जिद के अलावा और गांव में ही कहीं और तो पनाह नहीं ली। उसके सोहना में किसी से संबंध तो नहीं थे।आसपास की मस्जिदों के बारे में भी जानकारी जुटाकर वहां के लोगों के बारे में पता किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- 17 साल पहले भी दिल्ली धमाकों में शामिल था अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र, इंडियन मुजाहिद्दीन का आतंकी था शादाब बेग