हवाला फंडिंग से रची आतंकी साजिश: पांच आरोपितों से आमने-सामने पूछताछ, 45 लाख के लेन-देन का खुलासा

जागरण संवाददाता, नूंह। आतंकवाद व जासूसी फंडिंग मामले में पकड़े हुए पांचों आरोपितों से आईबी, एसटीएफ व एसआईटी की टीमों ने आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की है। यह पूछताछ तावड़ू के क्राइम ब्रांच के थाने में कई घंटे तक चली। पूछताछ के दौरान पांचों आरोपितों से हवाला के जरिये आए रुपयों के लेन-देन व रिजवान के मोबाइल तथा लैपटाॅप के चैट के बारे में भी जांच की गई।

सूत्रों के अनुसार, लैपटाॅप व मोबाइल से कई संदिग्ध चैट मिलीं हैं। इनमें कई चैट हवाला के पैसे भेजने वालों के साथ बताई गई है। वहीं, मामले में रिमांड पर चल रहे पांच में दो आरोपित रिजवान निवासी खरखड़ी तथा अजय निवासी जालंधर को रिमांड अवधी पूरे होने के बाद बृहस्पतिवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

इसके अलावा अमृतसर से गिरफ्तार किए गए आरोपित संदीप, अमनदीप व जसकरण को बीते रविवार को गिरफ्तार किया गया था वे तीनों भी आठ दिन की पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ में अहम जानकारी के मिलने के बाद जांच दल की एक टीम को अमृतसर के लिए रवाना कर दिया गया है। देश की सुरक्षा से जुटा मामला होने के कारण इसका जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है।

इसमें अब एसआईटी के अलावा आईबी व एसटीएफ भी जांच में जुटी हुई है। एसआईटी में दो और डीएसपी रैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया है। अब टीम में पानीपत एसटीएफ के डीएसपी अमन और अंबाला एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के डीएसपी अजीत भी जांच का हिस्सा बन गए हैं। पहले इस मामले में तावडू के डीएसपी अभिमन्यू लोहान अकेले जांच अधिकारी हैं। साथ ही, तावडू सीआईए प्रभारी और सदर थाना प्रभारी भी एसआईटी के सक्रिय सदस्य हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में हवाला लेन-देन से जुड़े बड़े सबूत जांच के दौरान हाथ लगे हैं। मुख्य आरोपित रिजवान की भूमिका सबसे अहम बताई जा रही है। उसने पिछले तीन माह में पांच बार पंजाब का दौरा करके लाखों रुपये की राशि देशविरोधी गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए, जो विदेश से उसके खातों में आई थी।