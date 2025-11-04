हरियाणा में बेरोजगार युवाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता, बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

Language
    By Mohd Haroon Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    जिला रोजगार अधिकारी श्याम सुंदर रावत ने बताया कि हरियाणा रोजगार विभाग ने 1 नवंबर 2025 से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है। 21 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा www.hrex.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक तीन साल से रोजगार विभाग में पंजीकृत और 12वीं पास होना चाहिए। पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। 12वीं पास को 1200 रुपये और स्नातक को 2000 रुपये मिलेंगे।

    जागरण जागरण, नूंह। रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा एक नवंबर 2025 से बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 21 से 35 वर्ष के सभी पात्र बेरोजगार युवा रोजगार विभाग की वेबसाइट www.hrex.gov.in पर बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    जिला रोजगार अधिकारी श्याम सुंदर रावत ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाला प्रार्थी कम से कम तीन वर्ष से रोजगार विभाग में पंजीकृत होना चाहिए एवं प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए।

    जिला रोजगार अधिकारी,नूंह श्याम सुंदर रावत ने बताया कि प्रार्थी की पारिवारिक आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह किसी भी प्रकार के रोजगार,स्व रोजगार या विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत बारहवीं पास लाभार्थियों को 1200 रुपये तथा स्नातक / स्नातकोत्तर को 2000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे।

    विस्तृत जानकारी के लिए प्रार्थी विभाग की वेबसाइट www.hrex.gov.in या जिला रोजगार कार्यालय नूंह या अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय में संपर्क कर सकता है। उन्होंने जिला नूंह के सभी पात्र बेरोजगार युवाओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाएं।

