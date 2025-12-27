फिरोजपुर झिरका के चक रंगला गांव में सफाई सिर्फ कागजों पर, ग्रामीण गंदगी से परेशान

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर झिरका। ब्लॉक की धमाला ग्राम पंचायत के चक रंगला गांव में कई सालों से सफाई व्यवस्था खराब है। इस गांव में सफाई सिर्फ कागजों पर हो रही है, गलियों और सड़कों पर नहीं। गांव के नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, और गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। सफाई की कमी से ग्रामीण परेशान हैं और उन्हें डर है कि कोई महामारी फैल सकती है।

ग्रामीण जाकिर हुसैन, सगीर अहमद, इसराइल, हाकम और यूनुस ने बताया कि पिछले कई सालों से उनके गांव में सफाई के लिए कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया है। उन्होंने बताया कि धमाला ग्राम पंचायत में तीन गांव हैं: धमाला, रंगला राजपुर और चक रंगला। इनमें से चक रंगला गांव में सफाई सिर्फ कागजों पर हो रही है, जबकि असल में कोई सफाई कर्मचारी गांव में नहीं आ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में सफाई न होने के कारण हर जगह कूड़े और गंदगी के ढेर लगे हैं। गांव के नाले मिट्टी से भरे हुए हैं, जिससे वे ओवरफ्लो हो रहे हैं, और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। कई बुजुर्ग लोग इस गंदे पानी में फिसलकर गिर चुके हैं। इस गंदे पानी से आने वाली बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।

ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें लगातार डर लगा रहता है कि इस गंदे पानी में मच्छर पैदा होंगे, जिससे गांव में बीमारी फैल सकती है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।