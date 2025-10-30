नारनौल में दर्दनाक हादसा, 11 KM तक घिसटता गया युवक का शव; मंजर देख कांप उठा लोगों का दिल
नारनौल में एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। रात में बाइक से घर लौटते समय युवक की बाइक डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना के बाद युवक एक ट्रक में उलझ गया और उसका शव 11 किलोमीटर तक घसीटा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात ट्रक चालक की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, नारनौल (महेंद्रगढ़)। नारनौल में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि युवक का शव दुर्घटनास्थल से करीब 11 किलोमीटर दूर मिला। पुलिस जांच में पता चला कि दुर्घटना के बाद युवक किसी ट्रक में उलझ गया था और उसका शव ट्रक के साथ नेशनल हाईवे होते हुए मंढाणा गांव तक घिसटता चला गया।
बता दें कि महेंद्रगढ़ के गांव चितलांग निवासी 22 वर्षीय अभिषेक, नारनौल की एक पेंट कंपनी में काम करता था। बुधवार रात करीब 10 बजे वह अपने चचेरे भाई प्रमोद के साथ बाइक पर गांव लौट रहा था। जैसे ही वे लहरोदा गांव के पास पहुंचे, बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में अभिषेक सड़क पर गिर गया, जबकि प्रमोद दूसरी ओर जा गिरा। आसपास के लोगों ने घायल प्रमोद को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे उपचार के बाद होश आया।
इसी बीच बृहस्पतिवार सुबह गांव मंढाणा के पास सड़क किनारे हेलमेट पहने एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि अभिषेक का शव एक लाल रंग के ट्रक में उलझ गया था और लगभग 11 किलोमीटर तक घिसटता चला गया।
सदर थाना प्रभारी सतबीर ने बताया कि शव की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अब उस अज्ञात ट्रक चालक की तलाश में जुटी है जिसने हादसे के बाद रुकने के बजाय वाहन आगे बढ़ा दिया।
