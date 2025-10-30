नारनौल में दर्दनाक हादसा, 11 KM तक घिसटता गया युवक का शव; मंजर देख कांप उठा लोगों का दिल

जागरण संवाददाता, नारनौल (महेंद्रगढ़)। नारनौल में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि युवक का शव दुर्घटनास्थल से करीब 11 किलोमीटर दूर मिला। पुलिस जांच में पता चला कि दुर्घटना के बाद युवक किसी ट्रक में उलझ गया था और उसका शव ट्रक के साथ नेशनल हाईवे होते हुए मंढाणा गांव तक घिसटता चला गया।

बता दें कि महेंद्रगढ़ के गांव चितलांग निवासी 22 वर्षीय अभिषेक, नारनौल की एक पेंट कंपनी में काम करता था। बुधवार रात करीब 10 बजे वह अपने चचेरे भाई प्रमोद के साथ बाइक पर गांव लौट रहा था। जैसे ही वे लहरोदा गांव के पास पहुंचे, बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में अभिषेक सड़क पर गिर गया, जबकि प्रमोद दूसरी ओर जा गिरा। आसपास के लोगों ने घायल प्रमोद को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे उपचार के बाद होश आया।