पानीपत में ट्राले की टक्कर से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, पानीपत। मतलौडा क्षेत्र के अंतर्गत इसराना जीटी रोड पर अपनी बेटी से मिलने आए 65 वर्षीय व्यक्ति को ट्राले ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

पानीपत के अर्जुन नगर कबड्डी रोड निवासी मनफूल सिंह (65) अपनी पत्नी अंगूरी देवी के साथ इसराना में अपनी बेटी से मिलने आए थे। दोनों पति-पत्नी पानीपत से गाड़ी में सवार होकर इसराना पहुंचे। गाड़ी से उतरने के बाद मनफूल सिंह ने किराया देने के लिए पर्स निकाला। इसी दौरान एक नोट नीचे गिर गया।

जब वह नोट उठाने के लिए झुके, तभी तेज रफ्तार ट्राला ने उसे टक्कर मार दी। वहीं, दूसरा हादसा शहर के गुरु तेग बहादुर द्वार के पास हुआ। मंगलवार रात दो कारें आमने-सामने टकरा गईं। हादसा उस समय हुआ जब एक कार चालक वाहन को मोड़ने की कोशिश कर रहा था और सामने से आ रही दूसरी कार ने उसे टक्कर मार दी।