    पानीपत में ट्राले की टक्कर से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती

    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:32 AM (IST)

    पानीपत में एक ट्राले ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना शहर में हुई, और ट्राला चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। घायल बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

    ट्राले ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, गंभीर

    जागरण संवाददाता, पानीपत। मतलौडा क्षेत्र के अंतर्गत इसराना जीटी रोड पर अपनी बेटी से मिलने आए 65 वर्षीय व्यक्ति को ट्राले ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

    पानीपत के अर्जुन नगर कबड्डी रोड निवासी मनफूल सिंह (65) अपनी पत्नी अंगूरी देवी के साथ इसराना में अपनी बेटी से मिलने आए थे। दोनों पति-पत्नी पानीपत से गाड़ी में सवार होकर इसराना पहुंचे। गाड़ी से उतरने के बाद मनफूल सिंह ने किराया देने के लिए पर्स निकाला। इसी दौरान एक नोट नीचे गिर गया।

    जब वह नोट उठाने के लिए झुके, तभी तेज रफ्तार ट्राला ने उसे टक्कर मार दी। वहीं, दूसरा हादसा शहर के गुरु तेग बहादुर द्वार के पास हुआ। मंगलवार रात दो कारें आमने-सामने टकरा गईं। हादसा उस समय हुआ जब एक कार चालक वाहन को मोड़ने की कोशिश कर रहा था और सामने से आ रही दूसरी कार ने उसे टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कारों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और एयरबैग खुल गए। हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान जाम की स्थिति बनी रही।