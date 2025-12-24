Language
    हरियाणा में सोलर पंप पर 75% सब्सिडी का सुनहरा मौका, पढ़ें प्रक्रिया और आवेदन करने का समय

    By Balwan Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    हरियाणा सरकार किसानों को पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर 75% सब्सिडी दे रही है। नारनौल के उपायुक्त ने बताया कि इच्छुक किसान 25 से 29 दिसंबर 2025 त ...और पढ़ें

    हरियाणा सरकार किसानों को पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर 75% सब्सिडी दे रही है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की तरफ से, जिले के किसानों को PM-KUSUM योजना के तहत 75 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर एनर्जी पंप लगाने का सुनहरा मौका मिला है। नारनौल के अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इच्छुक किसान 25 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    इस योजना के तहत, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP की 12 अलग-अलग कैटेगरी में सोलर पंप दिए जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया परिवार की सालाना आय और ज़मीन के आधार पर तय की जाएगी। प्रशासन बिजली आधारित ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए मौजूदा आवेदकों को प्राथमिकता देगा, बशर्ते वे अपना मौजूदा बिजली कनेक्शन सरेंडर कर दें। जिन किसानों ने 2019 से 2023 के बीच बिजली आधारित ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था, उन्हें भी इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी।

    प्रशासन ने साफ किया है कि जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम लगाना जरूरी है। अन्य क्षेत्रों में भी भूमिगत पाइपलाइन या माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम जरूरी होंगे। हालांकि, धान की खेती करने वाले किसान जिनका भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

    वेटिंग लिस्ट में शामिल पुराने आवेदकों को सलाह दी गई है कि अगर वे अपने सोलर पंप की क्षमता या प्रकार बदलना चाहते हैं, तो वे अपनी पुरानी फैमिली ID का इस्तेमाल करके दोबारा आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को नया चालान जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनका हिस्सा पहले ही विभाग में जमा है। अगर कोई आवेदक तय समय के अंदर नया आवेदन जमा नहीं करता है और उसे पंप आवंटित नहीं होता है, तो उसका जमा किया गया हिस्सा वापस कर दिया जाएगा।

    ऑनलाइन आवेदन के लिए, किसानों के पास फैमिली ID, कृषि भूमि के ज़मीन के रिकॉर्ड/जमाबंदी, और एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि आवेदक के नाम पर कोई बिजली आधारित पंप नहीं है। आवेदन और कंपनी के चयन के बाद, किसानों को एक वर्चुअल अकाउंट नंबर वाला चालान मिलेगा, जिसमें लाभार्थी का हिस्सा NEFT/RTGS के ज़रिए जमा करना होगा। इन सोलर पंप पर 5 साल की वारंटी मिलेगी और 5 साल की अवधि के लिए चोरी और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ बीमा भी होगा।