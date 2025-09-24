Language
    महेंद्रगढ़ के किसानों के लिए गुड न्यूज, 7 करोड़ की लागत से बने प्रोजेक्ट से होगी 468 एकड़ भूमि की सिंचाई

    By vipin kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:19 PM (IST)

    महेंद्रगढ़ के सागरपुर गांव में किसानों के लिए सोलर बेस माइक्रो स्पेश प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। 7 करोड़ 31 लाख की लागत से बने इस प्रोजेक्ट से 468 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। काडा हरियाणा द्वारा बनाए गए इस प्रोजेक्ट में किसानों को कम कीमत पर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। किसानों को टपका सिंचाई और मिनी फव्वारा तकनीक से पानी मिलेगा।

    सागरपुर में बना सोलर बेस माइक्रो स्पेश प्रोजेक्ट।

    सुभाष दूरदर्शी, मंडी अटेली (महेंद्रगढ़)। महेंद्रगढ़ के गांव सागरपुर में किसानों के लिए सोलर बेस माइक्रो स्पेश प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। एक दो जगह पाइप लीक होने व दस प्रतिशत और लाइन दबाने के बाद प्रोजेक्ट अगले सप्ताह शुरू हो जाएगा। अगले सप्ताह से यह प्रोजेक्ट पूरी तरह काम करने लगेगा। हालांकि, पूरी तरह प्रोजेक्ट चालू न किए जाने से कुछ ग्रामीण नाराजगी जता रहे हैं।

    बताया गया कि सात करोड़ 31 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस पायलट प्रोजेक्ट से आसपास की 468 एकड़ भूमि की सिंचाई संभव होगी। इसके लिए विभाग ने नहरी पानी एकत्रित करने हेतु तालाब निर्माण कर सोलर से मोटर संचालन शुरू कर दिया है।

    काडा हरियाणा की ओर से बनाए गए इस सूक्ष्म सिंचाई प्रोजेक्ट के तहत किसानों को मात्र नहरी पानी की तरह कुछ रुपये के हिसाब से सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। क्षेत्र में लगातार गिरते जल स्तर को देखते हुए यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी।

    प्रोजेक्ट के अंतर्गत एचडीपीआइ पाइप लाइन बिछाई गई है, जिससे किसानों को प्रेसर के साथ नहरी पानी मिलेगा। इस पानी का उपयोग किसान टपका सिंचाई व मिनी फव्वारा तकनीक से कर पाएंगे। पारंपरिक सिंचाई की तुलना में इसमें जल उपयोग दक्षता 80 प्रतिशत तक होगी।

    इससे जल व उर्वरक की बर्बादी रुकने के साथ भूमिगत रिसाव और कटाव भी नहीं होगा। साथ ही, खेतों में खरपतवार की वृद्धि कम होगी और फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ेगी। क्षेत्र में पानी की भारी कमी को देखते हुए यह प्रोजेक्ट अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इस योजना से खेती लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ने से उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा।

    पाइप लाइन में थोड़ी सी लीकेज है, इसी बहाने अधिकारी काम लटका रहे हैं। महीनों से सुन रहे हैं कि प्रोजेक्ट शुरू होगा, लेकिन आज तक चालू नहीं किया। इतनी बड़ी योजना है तो छोटी-मोटी दिक्कतों को समय पर दूर कर देना चाहिए। - किसान बलवान सागरपुर

    इस योजना से हमें बड़ा लाभ मिलेगा। अब कुआ खुदवाने या ट्यूबवेल पर खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। मात्र 60 रुपये से कम रुपये महीने में खेत को पानी मिलेगा, इससे किसानों का बोझ काफी हल्का हो जाएगा। - किसान जगबीर सिंह

    फसल कट चुकी है, अब खेत खाली पड़े हैं। यही समय है जब इस प्रोजेक्ट को चालू कर दिया जाए। अगर देरी करेंगे तो अगली बुआई प्रभावित होगी। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द किसानों को इसका लाभ दे। - किसान मीरसिंह

    सुनने में आया है कि केवल 10 प्रतिशत पाइप दबाने का काम बचा है। इतना सा काम तो हफ्ते भर में हो सकता है। अधिकारियों को चाहिए कि काम में तेजी लाएं और योजना तुरंत शुरू कराएं। - किसान सुबेसिंह

    मशीन लाकर लीक पाइपों को जल्द ठीक करवाया जाएगा तथा 10 प्रतशित बची पाइप लाइन को पूरा करवाया जाएगा। अगले सप्ताह यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से काम करने लगेगा। - नितिन, कनिष्ठ अभियंता