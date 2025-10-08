पीएमश्री स्कूल में दाखिला लेने का एक और मौका, प्रवेश परीक्षा के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

जागरण संवाददाता, कनीना। पीएमश्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय करीरा जिला महेंद्रगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौ एवं 11 वीं में रिक्त स्थानों पर लेटरल एंट्री योजना के तहत प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

कक्षा नवीं एवं ग्यारहवीं में दाखिले के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर कर सकते हैं ।

प्राचार्य बीएम रावत ने बताया कि कक्षा नौवीं के लिए अभ्यर्थी महेंद्रगढ़ जिले का मूल निवासी हो एवं जिले के किसी भी सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा आठ में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अध्ययनरत होना चाहिए।

अभ्यर्थी का जन्म एक मई 2011 से 31 जुलाई 2013 (दोनों तिथियां सम्मिलित) के बीच होना चाहिए । यह एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों सहित सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू है ।

वहीं कक्षा 11 के अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान जिला, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं, के सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में दसवीं कक्षा में अध्ययन होना चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म एक जून 2009 से 31 जुलाई 2011 (दोनों तिथियां सम्मिलित) के बीच होना चाहिए।