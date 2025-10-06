Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नारनौल के इस इलाके में जल्द शुरू होगा सड़कों का निर्माण, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

    By Chandra kishor Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    नारनौल के हुडा सेक्टर में सड़क निर्माण को लेकर निवासियों ने संघर्ष किया। जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर प्रशासन से शिकायत की गई जिसके बाद टेंडर जारी हुआ। अनियमितता के आरोपों के चलते काम रुक गया फिर शुरू हुआ लेकिन अधूरा रहा। बारिश में जलभराव और गड्ढों से लोग परेशान हैं। निवासियों ने उपायुक्त से समस्या का समाधान कराने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हुडडा सेक्टर में अधूरी सड़कों का निर्माण कार्य जल्दी शूरू होगा

    चांद किशोर शर्मा, नारनाैल (महेंद्रगढ़)। महेंद्रगढ़ रोड नारनौल स्थित हुडा सेक्टर नारनौल के लोगों निवासियाें ने सड़क निर्माण को लेकर काफी संघर्ष किया था। हुड्डा सेक्टर में पिछले 10 सालों सड़क बनी थी। उसके बाद सड़क कई साल बीत जाने के बाद जर्जर हालात में हो गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद कई बार हुडडा वासियों ने जिला प्रशासन के अधिकारियोंव नगर परिषद नारनौल में चेयरपर्सन व अधिकारियाें से मांग की थी। जिसके बाद जिला प्रशासन के आदेशों के बाद हुड्डा सैक्टर में सभी सड़कों का निर्माण कार्य नगर परिषद नारनाैल के अधिकारियाें ने टेडर छोडा था। हुडा सेक्टर में यह सड़क नगर परिषद नारनौल के अधिकारियों के द्वारा 3 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत का छोडा था।

    नंवम्बर 2024 के महिनें में नगर परिषद नारनौल के ठेकेदार के द्वारा पहले शुरू हुआ था। हुडडा सेक्टर में 13 महिने पहले सड़क के निर्माण कार्य शूरू किया गया था। ठेकेदार के कर्मचारियों ने सड़क के निर्माण करने में नियमों का पालन नही किया। ह़डडा वासियों ने इसकी शिकायत नगर परिषद में की थी। लोगों द्वारा ठेकेदार पर सामग्री में अनियमितताएं बतरने का आरोप लगाया था।

    इसके बाद सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। तथा नगर परिषद नारनौल के अधिकारियों ने सड़क के जो सैंपल को जांच करवाने के लिये रूडकी भेजा था। तथा फरवरी के महिने सेंम्पल की रिर्पोट आने के बाद फिर ठेकेदार ने सड़क निर्माण कार्य शूरू किया था। लेकिन ठेकेदार टेडरं के हिसाब से हुडडा सेक्टर में सड़क निर्माण कार्य पूरा करके चला गया। जिसके कारण हुडडा सेक्टर की गलियों में सड़क निर्माण अधूरा होने के कारण यहां लोगों में रोष भी व्याप्त है ।

    हुडडा सेक्टर में 15 गलियों में सड़क का निर्माण कार्य अधूरा पडा है। इन गलियों में 250 के करीब मकान बने हुये है। जिनमें 800 लोग निवास करते है।

    वर्षा के दिनाें में लोगोंं के घरों के बाहर सड़क लेवल ना बनने के कारण गंदा पानी सड़क पर जमा होने से लोग परेशान हाे रहे है। हुडडा सेक्टर की अधिकतर सड़काें पर रोडियां निकल आई है। तथा लोगों के घरों के बाहर काफी जगह सड़कों पर गढढे बने गये है। हुडडा सेक्टर के वासियों ने जिला उपायुक्त से मांग की है कि नगर परिषद अधिकारियों को आदेश देकर हुडडा सेक्टर की समस्या को पूरा करवाने के लिये जल्दी आदेश दे। ताकि लाेगों को आये दिन परेशानी का सामना ना करना पडे।

    हुडडा सेक्टर की सड़कों बने हुये कुछ ही महिने हुये है। अभी से ही हुडडा सेक्टर की काफी सड़कों पर गहरे गढढे बन गये है। परन्तु ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण करने में हल्की सामग्री का प्रयोग किया है। पहली मौनसून की वर्षा के दौरान कई स्थानों पर सड़कों से रोडियां निकलने लगी है। जिसके कारण वाहन चालकाें को आवागमन करने में राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है।

    निशांत शर्मा हुड्डा सेक्टर वासी

    ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी से हुडडा सेक्टर में सड़क निर्माण कार्य किया है। हुडडा सेक्टर की काफी गलियों में सड़क पर रोडियां तो कर्मचारी रोडियां बिछाकर चले गये थे। परन्तु सड़क निर्माण कार्य अभी तक शूरू नही हो पाया है। जिसके कारण लोगों को घरों से बाहर आवागमन करने में काफी परेशानी हो रही है।

    मितेश सिंघल हुड्डा वासी

    हुडडा सेक्टर की समस्याओं को लेकर सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने मिलकर जिला प्रशासन तथा नगर परिषद के अधिकारियों तथा चेयरपर्सन को मांगपत्र दे चुके है। । तथा अधिकारियों ने लोगों को आसवासन दिया है कि जल्दी ही लाेगाें की समस्या का समाधान अधिकारियों को आदेश देकर करवायेगें। परन्तु अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है।

    प्रधान नरेश चौधरी हुड्डा सेक्टर नारनौल

    सेक्टर के अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य को जल्दी शुरू करवाया जायेगा। सड़क निर्माण कार्य की टेकनिकल अप्रवल आ चुकी है।हुडडा सेक्टर में सड़क निर्माण कार्य का टेंडर 70 लाख में 24 सिंतबर में छाेडा गया था। जल्दी ही हुडडा सेक्टर में सड़क निर्माण कार्य शुरू ठेकेदार से करवाया जायेगा।

    हुड्डा सेक्टर में वर्षा के दौरान सड़कें टूट गई हैं। उसके लिये पुराने ठेकेदार को आदेश देकर सड़कों की मरम्मत का कार्य जल्दी शूरू करवाया जायेगा। ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की समस्या ना हो सके। - नगर परिषद नारनौल चेयरपर्सन कमलेश सैनी