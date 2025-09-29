सहकारिता मंत्री 30 सितंबर को लेंगे बैठक, इन 12 मामलों पर होगी सुनवाई
सहकारिता मंत्री अरविंद कुमार शर्मा 30 सितंबर को नारनौल के राजकीय महिला महाविद्यालय उन्हानी में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक लेंगे। इस बैठक में पहले से तय 12 मामलों पर सुनवाई होगी जिनका समाधान संबंधित विभाग के अधिकारी करेंगे। पहले यह बैठक कनीना में होनी थी जिसे बाद में बदल दिया गया।
संवाद सहयोगी, कनीना (नारनौल)। नारनौल में सहकारिता मंत्री अरविंद कुमार शर्मा 30 सितंबर को दोपहर एक बजे राजकीय महिला महाविद्यालय उन्हानी में में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक लेंगे। इसमें पहले से निर्धारित 12 मामले सुनवाई के लिए रखे जाएंगे जिनका संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा समाधान किया जाएगा।
जिला प्रशासन की ओर से देर शाम बैठक के आयोजन के स्थान को बदला था, पहले यह बैठक पीकेएस राजकीय महाविद्यालय कनीना में होनी तय थी। देर शाम प्रशासन की ओर से जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक का आयोजन स्थल राजकीय महिला महाविद्यालय उन्हानी तय किया था।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि उप मंडल अधिकारी (ना0) नारनौल/अधीक्षण अभियंता/कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग नारनौल/ कार्यकारी अभियंता, नगर परिषद नारनौल का एक, पुलिस अधीक्षक के दो, उप मंडल अधिकारी (ना0) महेंद्रगढ़/जिला नगर आयुक्त, अधीक्षण अभियंता/कार्यकारीअभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग महेंद्रगढ़/ नगर पालिका सचिव महेंद्रगढ़ का एक, अधीक्षण अभियंता/कार्यकारी अभियंता दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम महेंद्रगढ़ का एक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नारनौल/ खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी निजामपुर का एक, अतिरिक्त उपायुक्त का एक, जिला नगर आयुक्त/कार्यकारी अभियंता/कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नारनौल का एक, जिला खेल अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायती अधिकारी/खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नारनौल का एक, अधीक्षण अभियंता/कार्यकारी अभियंता दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम नारनौल के दो व अधीक्षण अभियंता/कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग नारनौल/कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नारनौल का एक मामला सुनवाई के लिए रखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 21 की नई कालोनी जमालपुर नारनौल का विपिन पाल शास्त्री व अन्य, गांव गडानिया की ग्यारसी देवी, महेंद्रगढ़ का डा. कंवरलाल जांगड़ा, महेंद्रगढ़ वार्ड नंबर 1 रेलवे रोड का वेद प्रकाश, बिगोपुर का सुभाष चंद व अन्य ग्रामवासी, गली नंबर 16 मोहल्ला कैलाश नगर नारनौल की सरोज सोपणी, मोहनपुर (नांगल) का महिपाल, मोहल्ला मिश्रवाड़ा नारनौल का दयानंद सोनी, बलाह खुर्द का अमित कुमार, खोड़ का सरपंच, ग्राम पंचायत, नीरपुर का छोटेलाल तथा मालवीय नगर नारनौल का मनोज कुमार व अन्य निवासीगण का मामला सुनवाई के लिए रखा जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।