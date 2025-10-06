दुकानदारों को चेतावनी... बुलडोजर एक्शन से पहले लोगों में मचा हड़कंप, ये है पूरा मामला
संवाद सहयोग, मंडी अटेली (महेंद्रगढ़)। महेंद्रगढ़ में नगर पालिका सचिव प्रशान्त पारासर ने अटेली शहर की मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अटेली अनाज मंडी गेट से लेकर पुराने बस अड्डे तक रोड पर किए गए अतिक्रमण का जायजा लिया।
उन्होंने दुकानदारों और ठेलेवालों को समझाते हुए कहा कि सड़क पर किए गए अतिक्रमण के कारण आमजन को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पैदल चलने वालों को दुकानों के आगे रखे सामान या ढांचों के कारण सड़कों पर उतरकर चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।
सचिव प्रशान्त पारासर ने दुकानदारों को साफ चेतावनी दी कि वे स्वयं अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाएं, अन्यथा नगरपालिका प्रशासन जल्द ही सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि नगरपालिका की प्राथमिकता शहर को स्वच्छ और सुगम यातायात योग्य बनाना है। अतिक्रमण के कारण जहां यातायात बाधित होता है, वहीं शहर की सुंदरता पर भी बुरा असर पड़ता है।
उन्होंने दुकानदारों को समझाते हुए कहा कि नगरपालिका पहले चरण में लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दे रही है। यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगरपालिका की टीम बुलडोजर और मजदूरों के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण और सड़क पर रखे सामान को जबरन हटाएगी। ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान के लिए संबंधित दुकानदार स्वयं जिम्मेवार होंगे।
