दुकानदारों को चेतावनी... बुलडोजर एक्शन से पहले लोगों में मचा हड़कंप, ये है पूरा मामला

महेन्द्रगढ़ में नगरपालिका सचिव प्रशांत पारासर ने अटेली शहर की मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे स्वयं अतिक्रमण हटा लें अन्यथा नगरपालिका सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुगम बनाना नगरपालिका की प्राथमिकता है और अतिक्रमण से यातायात बाधित होता है।

संवाद सहयोग, मंडी अटेली (महेंद्रगढ़)। महेंद्रगढ़ में नगर पालिका सचिव प्रशान्त पारासर ने अटेली शहर की मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अटेली अनाज मंडी गेट से लेकर पुराने बस अड्डे तक रोड पर किए गए अतिक्रमण का जायजा लिया।

उन्होंने दुकानदारों और ठेलेवालों को समझाते हुए कहा कि सड़क पर किए गए अतिक्रमण के कारण आमजन को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पैदल चलने वालों को दुकानों के आगे रखे सामान या ढांचों के कारण सड़कों पर उतरकर चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।