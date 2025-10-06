चरखी दादरी के मरीजों को बड़ी राहत, अमेरिकी मशीन से होगा सीटी स्कैन, अब नहीं जाना पड़ेगा भिवानी

चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में नवंबर के मध्य तक सीटी स्कैन सुविधा शुरू हो जाएगी। यूएसएस से मंगाई गई मशीन द्वारा स्कैन किए जाएंगे जिससे मरीजों को भिवानी जाने की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत एजेंसी ढांचा तैयार कर रही है। बीपीएल और अनुसूचित जाति जैसी श्रेणियों को मुफ्त सेवा मिलेगी। सीएमओ ने जल्द सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई है।

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। सिविल अस्पताल में जिला स्वास्थ्य विभाग नवंबर के मध्य तक सीटी स्कैन सुविधा शुरू कर देगा। यहां यूएसएस से मंगाई गई मशीन के जरिए मरीजों के सीटी स्कैन किए जाएंगे। इसके बाद मरीजों को भिवानी जाकर सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनके समय व पैसे दोनों की बचत होगी। एजेंसी ने ढांचा तैयार करने की कवायद शुरू कर रखी है और विदेश से मशीन आने का इंतजार है।

बता दें कि जिले के नागरिक अस्पताल में सीटी स्कैन सुविधा जल्द ही शुरू होने जा रही है। यह सेवा अस्पताल के नए भवन में स्थित एक्स-रे कक्ष के सामने संचालित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत एजेंसी ने ढांचा तैयार कराने की कवायद शुरू कर दी है और अगले 35 से 40 दिनों में सीटी स्कैन सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। लंबे समय से मरीजों को सिविल अस्पताल में इस सुविधा की कमी खल रही है।

दरअसल, चरखी दादरी को जिला मुख्यालय बने साढ़े आठ साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक यहां जिलास्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य विभाग इन कमियों को चरणबद्ध तरीके से दूर करने में जुटा है। सीटी स्कैन सेवा की शुरुआत इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। फिलहाल एमआरआई सुविधा की शुरुआत के लिए अभी कुछ और समय लगेगा। हालांकि, यह भी स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है और भविष्य में इसे भी नागरिक अस्पताल में शुरू किया जाएगा।

पांच से सात मरीज रोजाना किए जाते हैं रेफर फिलहाल दादरी जिले में ये सुविधा नहीं है और इसके चलते प्रतिदिन पांच से 7 मरीज भिवानी रेफर किए जाते हैं। इस लिहाज से एक माह में करीब 150 मरीजों को सीटी स्कैन व एमआरआई के लिए रेफर किया जाता है। अब यह सुविधा दादरी में ही शुरू हो जाने से मरीजों को रेफर करने के झंझट से छुटकारा मिलेगा।

ढाई हजार में होंगे सीटी स्कैन व एमआरआई सीटी स्कैन और एमआरआई की बात करें तो एमआरआई का निजी केंद्रों पर जो खर्च आता है पीपीपी में उससे करीब आधी राशि में मरीजों को ये सुविधा मिल जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार प्राइवेट केंद्रों पर इसका खर्च करीब पांच हजार या इससे अधिक होता है जबकि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर करीब ढाई हजार में इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा।