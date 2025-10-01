नारनौल के लोगों के लिए गुड न्यज, रोडवेज डिपो में 25 नई बसें शामिल; यात्रियों को मिलेगी राहत

रोडवेज डिपो नारनौल में 25 नई बसें शामिल होने से बसों की संख्या 173 हो गई है। नई बसों का बीमा और पासिंग का कार्य चल रहा है। इन बसों से त्योहारों के समय यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवहन सेवा मजबूत होगी। फिलहाल लंबी दूरी की बसों को गांवों की ओर मोड़ा जाएगा। Mahendragarh news में यात्रियों को सुविधा मिलने की संभावना है।

जागरण संवाददाता, नारनौल। रोडवेज डिपो के बेड़े में इस महीने 25 नई बसें शामिल हुई हैं, जिससे डिपो की कुल बसों की संख्या बढ़कर 173 हो गई है। महाप्रबंधक देवदत्त ने बताया कि इन बसों का आगमन क्रमवार हुआ, 17 तारीख को छह बसें, 25 तारीख को 10 बसें, 26 तारीख को चार बसें, 27 को दो 28 दाे बसें और 29 सितंबर को एक बस डिपो में शामिल हुई।

जीएम ने स्पष्ट किया कि नई बसों का इंश्योरेंस और पासिंग का कार्य प्रगति पर है। प्रक्रिया पूरी होते ही यात्रियों को और अधिक आरामदायक और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। उन्होंने कहा, इन नई बसों के जुड़ने से डिपो का बेड़ा मजबूत हुआ है।

विशेष दिनों और त्योहारी सीजन में बसों की उपलब्धता बेहतर होगी और यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा की परेशानी नहीं होगी। नई बसों को लंबे रूटों पर चलाया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों तक परिवहन सुविधा मजबूत होगी। फिलहाल जो बसें लंबे रूटों पर संचालित हो रही हैं, उन्हें गांव-कस्बों के लिए मोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण यात्रियों को समय पर और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।

नारनौल डिपो में इंस्पेक्टर रोशन लाल को विदाई समारोह हरियाणा रोडवेज डिपो नारनौल में इंस्पेक्टर रोशन लाल को सम्मानित करते हुए विदाई दी। समारोह में रोशन लाल को फूलों की माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर उनके योगदान और सेवा का सम्मान किया गया। रोशन लाल हरियाणा रोडवेज में परिचालक के पद पर भर्ती हुए थे और बाद में प्रमोशन पाकर 2020 में इंस्पेक्टर बने।

उन्होंने महाप्रबंधक फ्लाइंग मे भी कार्य किया। मंगलवार को विदाई समारोह में उनके सहकर्मी, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य कर्मचारियों ने उन्हें भावपूर्ण शुभकामनाएं दी। समारोह के मुख्य अतिथि, ब्रह्मप्रकाश, मुख्य निरीक्षक (सीआई) ने कहा कि सभी कर्मचारियों और उनके परिवारजन अपने घरों में पौधे लगाएं, ताकि वातावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखा जा सके।