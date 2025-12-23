'गुरुजी के जेल से आते ही पूरे परिवार को खत्म कर देंगे...', नारनौल में सोते हुए युवक पर घातक हमला

जागरण संवाददाता, नारनौल। जिले के नांगल चौधरी थाना क्षेत्र में बीती रात घर के बाहर सो रहे एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नायन गांव की ढाणी चीमा वाली में 20-21 दिसंबर की रात करीब 11:30 बजे बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ढाणी चीमा वाली निवासी सुरेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह घटना के समय अपने परिवार के साथ घर के अंदर सो रहा था, जबकि उसका भाई शीशराम निर्माणाधीन मकान में बने टीन शेड के नीचे सो रहा था।

इसी दौरान बोलेरो कैंपर से उतरे चार आरोपियों ने शीशराम पर लोहे की राड़ और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर जब स्वजन बाहर पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता ने दो आरोपियों अशोक और संजू की पहचान की है, जबकि बोलेरो कैंपर सुनील चला रहा था।

आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने धमकी दी कि दया गुरुजी के जेल से बाहर आने के बाद पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। घटना के बाद डायल 112 पर सूचना दी गई और घायल को सरकारी अस्पताल नांगल चौधरी ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।