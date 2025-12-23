Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'गुरुजी के जेल से आते ही पूरे परिवार को खत्म कर देंगे...', नारनौल में सोते हुए युवक पर घातक हमला

    By Vipin SinghEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    नारनौल में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। यह घटना महेंद्रगढ़ जिले में हुई, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नारनौल। जिले के नांगल चौधरी थाना क्षेत्र में बीती रात घर के बाहर सो रहे एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नायन गांव की ढाणी चीमा वाली में 20-21 दिसंबर की रात करीब 11:30 बजे बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ढाणी चीमा वाली निवासी सुरेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह घटना के समय अपने परिवार के साथ घर के अंदर सो रहा था, जबकि उसका भाई शीशराम निर्माणाधीन मकान में बने टीन शेड के नीचे सो रहा था।

    इसी दौरान बोलेरो कैंपर से उतरे चार आरोपियों ने शीशराम पर लोहे की राड़ और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर जब स्वजन बाहर पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता ने दो आरोपियों अशोक और संजू की पहचान की है, जबकि बोलेरो कैंपर सुनील चला रहा था।

    आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने धमकी दी कि दया गुरुजी के जेल से बाहर आने के बाद पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। घटना के बाद डायल 112 पर सूचना दी गई और घायल को सरकारी अस्पताल नांगल चौधरी ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

    बाद में उसे कोटपुतली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित पक्ष ने इस हमले के पीछे दया गैंग का हाथ बताया है। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसकी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है।

    यह भी पढ़ें- हरियाणा का नारनौल प्रदेश में सबसे ठंडा, एक ही जिले में तापमान का बड़ा अंतर; विजिबिलिटी 80 मीटर तक सिमटी