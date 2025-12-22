हरियाणा का नारनौल प्रदेश में सबसे ठंडा, एक ही जिले में तापमान का बड़ा अंतर; विजिबिलिटी 80 मीटर तक सिमटी

जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा में मौसम के बदलते मिजाज के बीच महेंद्रगढ़ जिले में सर्दी के साथ साथ कोहरे का असर भी तेज हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से 22 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में औसत न्यूनतम तापमान में पिछले दिन की तुलना में 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि औसत तापमान अभी भी सामान्य से करीब 2.2 डिग्री अधिक बना हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक पूरे हरियाणा में सबसे कम न्यूनतम तापमान नारनौल में 6.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही नारनौल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बन गया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही जिले में घना कोहरा भी छाया रहा, जिससे सुबह के समय हालात और मुश्किल हो गए।महेंद्रगढ़ जिले में न्यूनतम तापमान के साथ साथ दृश्यता में भी बड़ा अंतर देखने को मिला।

जिले के कई हिस्सों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह के समय विजिबिलिटी घटकर मात्र 80 मीटर रह गई, जबकि करीब दस बजे तक भी दृश्यता सिर्फ 150 मीटर के आसपास बनी रही। कोहरे और ठंड के संयुक्त असर से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले के भीतर तापमान में भी स्पष्ट अंतर दर्ज किया गया।

एक ओर नारनौल में रात का तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं महेंद्रगढ़ के एडब्ल्यूएस केंद्र पर न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी एक ही जिले में करीब 3.9 डिग्री सेल्सियस का अंतर सामने आया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह अंतर स्थानीय भौगोलिक स्थिति, खुले क्षेत्र, शहरी प्रभाव और हवा की गति के कारण बनता है।

घने कोहरे के कारण सुबह कार्यालय जाने वाले कामकाजी लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे अधिक दिक्कत झेलनी पड़ी। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और कई स्थानों पर चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। ग्रामीण इलाकों में ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए।