नारनौल में रेलवे की लापरवाही ने ली वृद्धा की जान, पानी से भरे अंडरपास में बाइक गिरने से हुईं थी घायल
नारनौल के सीआईए रोड अंडरपास में 15 दिसंबर को मोटरसाइकिल से गिरने के बाद घायल हुई 63 वर्षीय महिला कमला की इलाज के दौरान मौत हो गई। अंडरपास में पानी भरा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,नारनौल। शहर के सीआईए रोड अंडर पास में 15 दिसंबर को मोटरसाइकिल से गिरने से घायल महिला की शनिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला अंडरपास में भरे पानी की वजह से उसमें गिर गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव स्वजन को सौंप दिया।
शहर के मोहल्ला फ्रांसखाना के रहने वाले मनीष ने बताया कि बीते 15 दिसंबर को उसकी मां 63 वर्षीय कमला उसके भाई के साथ बाइक पर बैठकर अपने घर से काम करने के लिए सीआइए रोड पर बने उनके प्लाट में प्लास्टिक को अलग करने के लिए जा रही थी।
पानी भरने से नहीं दिखा गड्ढा
जब वे सीआइए रोड खड़खड़ी मोहल्ला वाले अंडरपास को पार कर रहे थे तो उसमें भरे पानी की वजह से गड्ढा नहीं दिखाई दिया तथा बाइक पर झटका लगने से वह नीचे गिर गई। इसकी वजह से कमला के सर पर काफी चोट आई। उसको इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर अवस्था के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
वे कमला को शहर के एक निजी अस्पताल ले गए। जहां उन्होंने उनको दो दिन तक रखा। वहां पर भी आराम नहीं होने पर वे अपनी मां को इलाज के लिए रोहतक पीजीआईएमएस लेकर गए। जहां पर उनका सिर का आपरेशन हुआ। आपरेशन के सात दिन तक उसकी मां को होश नहीं आया तथा उसकी मौत हो गई।
रेलवे कर रहा अनदेखी
शहर की तीन अंडरपास में पानी भराव की खबरें लगातार प्रकाशित की जा चुकी है,लेकिन रेलवे अधिकारी इनको लेकर अनदेखी कर रहे हैं। इसका खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि रेलवे अधिकारियों की नींद आखिरकार कब टूटेगी या फिर यूं ही आमजन की जान जाती रहेगी। स्थानीय नागरिकों ने रेलवे अधिकारियों पर असंवेदनशील होने के आरोप लगाए हैं।
