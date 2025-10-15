नारनौल में पुलिस चौकी में टीचर ने तार से फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शराब के नशे में था पकड़ा, हिरासत में सवाल
नारनौल में एक युवक ने पुलिस चौकी के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक, बलवान सिंह, गांव में ट्यूशन पढ़ाता था। उसे शराब के नशे में डीसी आवास के पास पकड़ा गया था। परिजनों के अनुसार, वह बेरोजगार था और पिता की खेती में मदद करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, नारनौल। शहर की एक पुलिस चौकी के अंदर मंगलवार देर रात एक युवक ने बाथरूम में बिजली के तार से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गांव कोथल कलां निवासी 42 वर्षीय बलवान सिंह के रूप में हुई है, जो गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था।
फंदे से लटका मिला
पुलिस के अनुसार, युवक को डीसी आवास के पास शराब के नशे की हालत में पाया गया था। उसे डायल-112 की टीम ने चौकी में लाकर छोड़ा था। कुछ देर बाद उसने टाॅयलेट जाने का बहाना बनाकर अंदर प्रवेश किया और वहीं तार से फांसी लगा ली। जब पुलिसकर्मी बाथरूम के पास पहुंचे तो वह फंदे से लटका मिला।
खेती में पिता की करता था मदद
मृतक के पिता ओमप्रकाश ने बताया कि उनका बेटा चार दिन से घर से लापता था। मंगलवार रात को उसने फोन कर 10 हजार रुपये मांगे और कहा कि वह नारनौल के महावीर चौक पर खड़ा है। उन्होंने बताया कि वह सरपंच प्रतिनिधि संजय के साथ वहां पहुंचा और उसे घर चलने को कहा, लेकिन वह नहीं माना।
कुछ देर बाद उसकी साली के स्वजन भी आए, मगर वह उनके साथ भी नहीं गया। स्वजन के मुताबिक बलवान बेरोजगार और अविवाहित था। वह गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाता था और खेती में पिता की मदद करता था।
डीसी आवास के पास पुलिस ने पकड़ा
मृतक के पिता के मुताबिक देर रात पुलिस ने फोन कर बताया कि बलवान शराब के नशे में डीसी आवास के पास खड़ा मिला है। उसने कहा कि वह थोड़ी देर पहले ही उसे लेने गया था, पर वह साथ नहीं आया। इसके बाद मैं सो गया, ताे ओमप्रकाश ने कहा। सुबह एसएचओ महेंद्रगढ़ घर आए और बताया कि उनका बेटा चौकी में फांसी से लटका मिला है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
मौके पर पहुंचे डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि शव को सिविल अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या के कारणों की पुष्टि होगी। फिलहाल जांच जारी है।
