नारनौल में पुलिस चौकी में टीचर ने तार से फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शराब के नशे में था पकड़ा, हिरासत में सवाल

जागरण संवाददाता, नारनौल। शहर की एक पुलिस चौकी के अंदर मंगलवार देर रात एक युवक ने बाथरूम में बिजली के तार से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गांव कोथल कलां निवासी 42 वर्षीय बलवान सिंह के रूप में हुई है, जो गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था।

फंदे से लटका मिला पुलिस के अनुसार, युवक को डीसी आवास के पास शराब के नशे की हालत में पाया गया था। उसे डायल-112 की टीम ने चौकी में लाकर छोड़ा था। कुछ देर बाद उसने टाॅयलेट जाने का बहाना बनाकर अंदर प्रवेश किया और वहीं तार से फांसी लगा ली। जब पुलिसकर्मी बाथरूम के पास पहुंचे तो वह फंदे से लटका मिला।

खेती में पिता की करता था मदद मृतक के पिता ओमप्रकाश ने बताया कि उनका बेटा चार दिन से घर से लापता था। मंगलवार रात को उसने फोन कर 10 हजार रुपये मांगे और कहा कि वह नारनौल के महावीर चौक पर खड़ा है। उन्होंने बताया कि वह सरपंच प्रतिनिधि संजय के साथ वहां पहुंचा और उसे घर चलने को कहा, लेकिन वह नहीं माना।

कुछ देर बाद उसकी साली के स्वजन भी आए, मगर वह उनके साथ भी नहीं गया। स्वजन के मुताबिक बलवान बेरोजगार और अविवाहित था। वह गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाता था और खेती में पिता की मदद करता था।