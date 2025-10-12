बार-बार ओवर स्पीड का चालान कटने के बाद भी नहीं सुधरा ड्राइवर, नारनौल में स्कॉर्पियो की टक्कर से व्यक्ति की मौत
नारनौल में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक व्यक्ति की जान ले ली। ड्राइवर को पहले भी कई बार ओवरस्पीडिंग के लिए चालान किया गया था, लेकिन उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया। इस लापरवाही का नतीजा एक व्यक्ति की मौत के रूप में सामने आया। यह घटना सड़क सुरक्षा के प्रति एक गंभीर सवाल खड़ा करती है और यातायात नियमों के पालन के महत्व को दर्शाती है।
जागरण संवाददाता, नारनौल। शनिवार देर रात महेंद्रगढ़ रोड नारनौल पर हुए हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक राज कुमार (53 वर्ष) नई कचहरी के पीछे बनी ढाणी बड वाली नारनौल के रहने वाला थे। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना वाली कार का पहले भी पांच बार तेज स्पीड व ओवरटेक के चालान काटा जा चुका है। फिर भी ड्राइवर ने गलत तरीके से गाड़ी को रफ्तार देने की आदत नहीं छोड़ी। अंतत: तेज रफ्तार के शौक ने एक परिवार को तबाह कर दिया।
पुलिस के अनुसार, शाम को सिंघाना रोड पर रेहड़ी को बढ़ाकर अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह बाइक पर सवार होकर नई कचहरी की तरफ बढ़े तो अचानक तेज स्पीड से महेंद्रगढ़ रोड नारनौल की तरफ से आ रही स्कार्पियो गाड़ी ने उन्हें ठोकर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने स्वजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को साैंप दिया गया है।
जानकारी लगते ही आस-पास लोग जमा हो गए। वहीं, इसकी सूचना पुलिस व एम्बुलेंस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया तथा गाड़ी चालक व गाड़ी को सीज कर महावीर चौकी के हवाले कर दिया। शव को नागरिक अस्पताल नारनौल में पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया गया।
पुलिस ने मृतक के स्वजन सुबे सिंह की शिकायत के आधार पर रविवार को मामला दर्जकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबे सिंह ने बताया कि मृतक उनका छोटा भाई था। वह सिंघाना राेड पर फल की रेहड़ी लगाता था। मृतक का बड़ा बेटा सूमेर (उम्र 26) शादीशुदा है। तथा दूसरा लड़का संदीप 22 वर्ष का है। वह भी रेहड़ी लगाता है।
महावीर चौकी नारनौल पुलिस अधिकारी प्रीतम सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपित ड्राइवर जोगेंद्र सिंह को पकड़ लिया है। इस मामले में 281,125 ए 324 एवं 106 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है।
