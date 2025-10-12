बार-बार ओवर स्पीड का चालान कटने के बाद भी नहीं सुधरा ड्राइवर, नारनौल में स्कॉर्पियो की टक्कर से व्यक्ति की मौत

जागरण संवाददाता, नारनौल। शनिवार देर रात महेंद्रगढ़ रोड नारनौल पर हुए हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक राज कुमार (53 वर्ष) नई कचहरी के पीछे बनी ढाणी बड वाली नारनौल के रहने वाला थे। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना वाली कार का पहले भी पांच बार तेज स्पीड व ओवरटेक के चालान काटा जा चुका है। फिर भी ड्राइवर ने गलत तरीके से गाड़ी को रफ्तार देने की आदत नहीं छोड़ी। अंतत: तेज रफ्तार के शौक ने एक परिवार को तबाह कर दिया।

पुलिस के अनुसार, शाम को सिंघाना रोड पर रेहड़ी को बढ़ाकर अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह बाइक पर सवार होकर नई कचहरी की तरफ बढ़े तो अचानक तेज स्पीड से महेंद्रगढ़ रोड नारनौल की तरफ से आ रही स्कार्पियो गाड़ी ने उन्हें ठोकर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने स्वजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को साैंप दिया गया है।

जानकारी लगते ही आस-पास लोग जमा हो गए। वहीं, इसकी सूचना पुलिस व एम्बुलेंस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया तथा गाड़ी चालक व गाड़ी को सीज कर महावीर चौकी के हवाले कर दिया। शव को नागरिक अस्पताल नारनौल में पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया गया।