    नारनौल को मिलेगा जयपुर स्टेशन के रिडेवलपमेंट काम का फायदा, नवंबर से आठ ट्रेनों का होगा ठहराव

    By Vipin Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:39 PM (IST)

    नारनौल के निवासियों के लिए खुशखबरी है। जयपुर स्टेशन के रिडेवलपमेंट कार्य के कारण नारनौल स्टेशन पर नवंबर से आठ ट्रेनों का ठहराव शुरू होगा। इससे यात्रियों को रेल यात्रा में सुविधा होगी और जयपुर सहित अन्य शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह बदलाव नारनौल के विकास में सहायक होगा।

    नारनौल रेलवे स्टेशन। जागरण आर्कइव

    जागरण संवाददाता, नारनौल। जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के चलते नारनौल वासियों को अस्थाई तौर पर रेल सेवाओं की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अगले माह नवंबर से रेवाड़ी-अलवर-जयपुर मार्ग की लगभग 10 ट्रेनें रेवाड़ी-नारनौल-रींगस मार्ग से होकर गुजरेंगी, जिनमें से आठ ट्रेनों का ठहराव नारनौल रेलवे स्टेशन पर भी होगा।

    यह व्यवस्था नवंबर से दिसंबर तक लागू रहेगी। जानकारी के मुताबिक जयपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और आधुनिक स्टेशन निर्माण के उद्देश्य से पुनर्विकास कार्य जारी है। इसी कारण रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेनों का संचालन वैकल्पिक मार्गों से करने का निर्णय लिया है ताकि यात्रा प्रभावित न हो।

    उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार, दिल्ली सराय रोहिल्ला-बांद्रा टर्मिनस (12215) रेल सेवा 10 नवंबर से 13 दिसंबर तक 14 ट्रिप्स में रेवाड़ी–रींगस–फुलेरा मार्ग से चलेगी और नारनौल, नीमकाथाना व रींगस स्टेशनों पर ठहरेगी। इसी तरह जैसलमेर-काठगोदाम (15013/14) रेल सेवा नौ नवंबर से नौ दिसंबर तक 18 ट्रिप्स में इसी मार्ग से गुजरेगी।

    अजमेर-किशनगंज (15716) रेल सेवा भी 10 नवंबर से नौ दिसंबर के बीच 11 ट्रिप्स में रेवाड़ी–रींगस–फुलेरा मार्ग से चलेगी, जबकि हिसार-हैदराबाद (17019) रेल सेवा नौ और 25 नवंबर को इस मार्ग से गुजरेगी।

    वैष्णो देवी और गुजरात के यात्रियों को भी लाभ

    पोरबंदर-मुजफ्फरपुर (19269) रेल सेवा 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक और श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा–साबरमती (19416) रेल सेवा 25 नवंबर व दो दिसंबर को नारनौल, नीमकाथाना और रींगस स्टेशनों से होकर गुजरेगी।

    इसके साथ ही पोरबंदर-दिल्ली सराय रोहिल्ला (20937/38) तथा सुल्तानपुर-साबरमती (20940) रेल सेवाएं भी क्रमशः नवंबर-दिसंबर के बीच इस मार्ग से चलेंगी। रेल प्रशासन का कहना है कि यह बदलाव अस्थाई है, लेकिन इससे नारनौल समेत आसपास के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिलेगी।