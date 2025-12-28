नारनौल: घर में सो रही दादी-पोती, चोरों ने ग्रिल तोड़कर चुराए लाखों के गहने और नकदी
नारनौल की श्याम कॉलोनी में एक घर में चोरी हुई। चोरों ने खिड़की की ग्रिल तोड़कर ₹30,000 नकद और लाखों के सोने-चांदी के गहने चुरा लिए। घटना के समय घर की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नारनौल। श्याम कॉलोनी में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, खिड़की की ग्रिल तोड़कर लाखों रुपये कैश और गहने चुरा लिए। घटना के समय घर की मालकिन और उनकी पोती घर के अंदर सो रही थीं, लेकिन चोर वारदात को अंजाम देकर भागने में कामयाब हो गए।
रेलवे क्रॉसिंग के पास श्याम कॉलोनी की रहने वाली मंजू शर्मा ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उनका बेटा विदेश में रहता है, जबकि बहू उदयपुर में पढ़ाई कर रही है। वह और उनकी पोती साक्षी शर्मा रात करीब 11 बजे खाना खाने के बाद सो गईं। जब वह सुबह करीब 5 बजे उठीं, तो उन्होंने देखा कि घर की लॉबी की खिड़की की ग्रिल खुली हुई थी और बाहरी जाली टूटी हुई थी।
सामने वाले कमरे में रखी दोनों लोहे की अलमारियां टूटी हुई मिलीं। अलमारियों से लगभग ₹30,000 कैश और कई सोने-चांदी के गहने चोरी हो गए, जिनमें अंगूठियां, नथ, मांग टीका, झुमके, टॉप्स, बालियां, पायल, हार और चांदी के सिक्के शामिल थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।