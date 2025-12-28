नारनौल: घर में सो रही दादी-पोती, चोरों ने ग्रिल तोड़कर चुराए लाखों के गहने और नकदी

जागरण संवाददाता, नारनौल। श्याम कॉलोनी में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, खिड़की की ग्रिल तोड़कर लाखों रुपये कैश और गहने चुरा लिए। घटना के समय घर की मालकिन और उनकी पोती घर के अंदर सो रही थीं, लेकिन चोर वारदात को अंजाम देकर भागने में कामयाब हो गए।

रेलवे क्रॉसिंग के पास श्याम कॉलोनी की रहने वाली मंजू शर्मा ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उनका बेटा विदेश में रहता है, जबकि बहू उदयपुर में पढ़ाई कर रही है। वह और उनकी पोती साक्षी शर्मा रात करीब 11 बजे खाना खाने के बाद सो गईं। जब वह सुबह करीब 5 बजे उठीं, तो उन्होंने देखा कि घर की लॉबी की खिड़की की ग्रिल खुली हुई थी और बाहरी जाली टूटी हुई थी।